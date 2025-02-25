Тушение очагов тления продолжается: какая сегодня ситуация на ЧАЭС после удара вражеского дрона
Спасатели уже 12 день продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС. Там проводится выявление и тушение очагов тления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".
По состоянию на 16:00 25 февраля на саркофаге продолжались, в том числе с использованием дронов, работы по выявлению и тушению очагов тления и частичного вскрытия конструкций.
"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не обнаружено", - не обнаружено.
В частности, на обшивке саркофага проложено семь рабочих линий для тушения очагов тления. Привлечены необходимые силы и средства ГСЧС, в частности группы верхолазов. В состоянии готовности находится резерв личного состава ГСЧС.
Атака дрона на ЧАЭС
Напомним, что в ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла очередной дроновой удар по территории Украины. Тогда под атакой оказался саркофаг на ЧАЭС, в который попал беспилотник, оснащенный фугасной боевой частью. Дрон не был обнаружен радарами из-за малой высоты полета - до 85 метров.
По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.
Ранее сообщалось, что на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Там продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.
Однако 17 февраля на саркофаге ЧАЭС были обнаружены новые очаги тления. Которые впоследствии локализовали.
На днях правительство выделило более 1,5 млрд гривен на поддержание в безопасном состоянии поврежденного укрытия ЧАЭС.
Подробнее об атаке на Чернобыльскую АЭС и ее последствиях - в материале РБК-Украина.