Тушение очагов тления продолжается: какая сегодня ситуация на ЧАЭС после удара вражеского дрона

Спасатели уже 12 день продолжают ликвидацию последствий попадания российского дрона в саркофаг на Чернобыльской АЭС. Там проводится выявление и тушение очагов тления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на государственное специализированное предприятие "Чернобыльская АЭС".

По состоянию на 16:00 25 февраля на саркофаге продолжались, в том числе с использованием дронов, работы по выявлению и тушению очагов тления и частичного вскрытия конструкций.

"Ухудшение радиационной обстановки на промплощадке НБК-ОУ и в целом на ГСП ЧАЭС не зафиксировано. Выхода радиоактивных веществ за установленные пределы не обнаружено", - не обнаружено.

В частности, на обшивке саркофага проложено семь рабочих линий для тушения очагов тления. Привлечены необходимые силы и средства ГСЧС, в частности группы верхолазов. В состоянии готовности находится резерв личного состава ГСЧС.

Атака дрона на ЧАЭС

Напомним, что в ночь на пятницу, 14 февраля, российская армия нанесла очередной дроновой удар по территории Украины. Тогда под атакой оказался саркофаг на ЧАЭС, в который попал беспилотник, оснащенный фугасной боевой частью. Дрон не был обнаружен радарами из-за малой высоты полета - до 85 метров.

По данным Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, последствия атаки могли бы быть катастрофическими, если бы беспилотник попал 15 метров в сторону от места поражения.

Ранее сообщалось, что на ЧАЭС были приостановлены работы по тушению пожара. Там продолжается мониторинг ситуации с помощью беспилотника.