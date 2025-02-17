На саркофазі ЧАЕС виявили ще три осередки тління, їх ліквідують верхолази

На Чорнобильській атомній станції знову розпочались заходи з ліквідації наслідків нещодавнього дронового удару. Там було виявлено нові осередки тління.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявило Державне агентство з управління зоною відчуження у Facebook.

"Відновлено роботи з ліквідації займання: зафіксовано три осередки тління. Там працюють дві групи верхолазів, по чотири особи, третя група закріплюється для часткового розкриття конструкцій укриття та гасіння осередків тління", - сказано у повідомленні.

Наразі прокладено робочі лінії на п’ять стволів, а ситуацію моніторять за допомогою дронів з тепловізором. Було залучено 91 особу від ДСНС та 18 одиниць техніки.

Погіршення радіаційної обстановки на проммайданчику НБК-ОУ та в цілому на ДСП ЧАЕС, не зафіксовано. Виходу радіоактивних продуктів за встановлені межі не виявлено.

Водночас у ДСНС показали нові фото та відео з ЧАЕС.

"Наразі три групи верхолазів здійснюють часткове розкривання конструкцій укриття та гасіння 3 осередків тління утеплювача покрівлі", - сказано у повідомленні.

Атака дрона на ЧАЕС

У п'ятницю, 14 лютого, російська армія завдала дронового удару по саркофагу на ЧАЕС. Відомо, що дон був оснащений фугасною бойовою частиною і летів на висоті 85 метрів, через що його не зафіксували радари.

За даними Державного агентства України з управління зоною відчуження, наслідки атаки могли б бути катастрофічними, якби безпілотник влучив 15 метрів убік від місця ураження.

Раніше повідомлялось, що на ЧАЕС були призупинені роботи з гасіння пожежі. Там триває моніторинг ситуації за допомогою безпілотника.

Також повідомлялось, що внаслідок атаки ворожого безпілотника, яка сталась 14 лютого, частина обладнання нового безпечного конфайнменту на Чорнобильській атомній електростанції залишається знеструмленою.