Гарантії безпеки і території. З чим Зеленський та лідери країн НАТО летять до Трампа

Сьогодні, 18 серпня, президент України Володимир Зеленський разом з кількома західними лідерами будуть обговорювати з Дональдом Трампом формат можливого завершення війни.

РБК-Україна пояснює, чого чекати від зустрічі президентів України і США та якою в ній буде роль Європи.

Головне:

Які проблемні питання з'явилися для України після саміту Трампа і Путіна?

Що на порядку денному зустрічі Зеленського і Трампа?

Якою буде роль європейських лідерів на зустрічі?

Хоча серпень зазвичай є місяцем затишшя у світовій політиці, цього року він позначився дипломатичною активністю. Саміт на Алясці президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна став черговим у цілій низці зустрічей, які відбуваються найближчими днями.

На Алясці Путін висунув нову версію вимог до України. Трамп зі свого боку, схоже, їх як мінімум не відкинув і пообіцяв обговорити із Україною. Тож ключові переговори у найближчий час будуть відбуватися на українсько-американському треку.

Одразу після Аляски Трамп провів телефонну розмову із президентом України Володимиром Зеленським та європейськими лідерами. Джерела РБК-Україна повідомили, що "розмова була доволі змістовна". Продовження їх спілкування очікується вже сьогодні – Зеленський та європейські лідери прибувають з візитом до Вашингтона.

Разом із тим, залишається багато моментів, які є неприйнятними для України і будуть предметом гострих дискусій.

Вимоги до України

За даними Reuters, Росія наполягає на повному виведенні українських військ із Донецької та Луганської областей в обмін на обіцянку РФ зупинити атаки в Херсонській і Запорізькій областях, а також повернути окремі невеличкі території в Сумській і Харківській областях.

Путін також вимагає визнання окупованого Криму частиною Росії, хоча неясно, чи йдеться про визнання лише з боку США, чи від усіх західних країн і України.

Крім того, РФ прагне скасування частини санкцій. Ще одна вимога Кремля – надання російській мові офіційного статусу в окремих регіонах України або на всій її території, а також забезпечення свободи діяльності для російської православної церкви (РПЦ). Росія також вимагає, щоб Україна відмовилася від прагнення вступити до НАТО.

Спеціальний посланець президента США Стів Віткофф заявив, що Росія нібито навіть пішла на поступки Україні.

"Поступки, на які погодилася піти Росія - не окуповувати всю Україну", - вважає Віткофф.

Найбільш емоційно забарвленими з усіх вимог РФ є питання територій. Президент України ще перед самітом на Алясці заявляв, що не має права здавати країну чи йти на обмін територій без гарантій безпеки для України. За його словами "обмін територій - це дуже складне питання, яке неможливо відокремлювати від гарантій безпеки для України".

Про таку позицію було відомо і США. Проте після Аляски Трамп несподівано для України та Європи змінив свою позицію, вказує The New York Times з посиланням на свої джерела. Тепер Трамп підтримує план примирення шляхом передачі Росії неокупованих районів українського Донбасу.

З іншого боку, в ході телефонної розмови із Зеленським Трамп сказав, що чинитиме тиск на Путіна щодо питання війни, повідомляє Financial Times. А державний секретар США Марко Рубіо заявив, що навіть у разі укладення мирної угоди вона не передбачатиме передачі всіх окупованих РФ територій.

"Українці не готові поступитися цим, і ніхто не змушує Україну поступатися... Якщо буде укладено мирну угоду, вона не буде такою", - сказав Рубіо в інтерв'ю NBC.

В будь-якому випадку, на Зеленського в Білому домі, ймовірно, чекатимуть непрості розмови та спроби ще раз пояснити Трампу на що Україна реально готова для завершення війни, а на що піти не зможе.

Боротьба за гарантії безпеки

Дещо відкоригувати позицію України можуть вже згадані гарантії безпеки. За даними джерел Reuters, Путін, можливо, був готовий погодитися на надання Україні певних гарантій.

Як повідомляє The Wall Street Journal, під час телефонної розмови Трамп обговорив із європейськими лідерами пропозицію прем’єрки Італії Джорджії Мелоні, аби надати Україні гарантії безпеки за аналогією зі статтею 5 НАТО про колективну оборону.

Мова також йде про військову та фінансову підтримку України з боку західної коаліції на чолі зі США. При цьому розміщення американських військ на українській території не передбачається.

Джерела NBC News деталізували, що гарантії безпеки можуть бути надані в тому випадку, якщо Росія знову вторгнеться в Україну після укладення мирної угоди.

Та як вказує Axios, Путін згадав Китай як одного з можливих гарантів безпеки, що може свідчити про те, що РФ виступить проти сил безпеки, які складаються з військ НАТО.

Підтримка Європи

Одразу після саміту на Алясці лідери країн Європи та топ-посадовці ЄС вийшли зі спільною заявою. У ній йдеться, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки.

"Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. "Коаліція рішучих" готова відігравати активну роль", - йдеться в документі.

Вони також підкреслили, що Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО, а українці повинні самі ухвалювати рішення щодо своєї території.

Роль Європи в ході переговорів важлива у декількох аспектах. По-перше, саме на території Євросоюзу знаходиться більшість заморожених російських активів. По-друге, роль європейців є ключовою у наданні Україні фінансової допомоги, хоча меншою - щодо постачання зброї.

Перед поїздкою Зеленського у США відбулася і онлайн-зустріч "коаліції рішучих".

"Ми напрацьовуємо спільний погляд на те, якою має стати мирна угода - дійсно чесна, швидка й така, що спрацює", - заявив Зеленський за результатами зустрічі. У свою чергу, лідери коаліції заявили про готовність розгорнути в Україні сили стримування одразу після припинення вогню.

Крiм того, низка європейських лідерів поїдуть із Зеленським у Вашингтон на зустріч із Трампом. Про такі наміри заявили президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, прем'єрка Італії Джорджія Мелоні, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президент Франції Емманюель Макрон і прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, а також президент Фінляндії Александр Стубб.

Європейські лідери мають допомогти Зеленському під час розмови з Трампом. І насамперед, не допустити повторення їх сумнозвісної зустрічі у Овальному кабінеті, яка переросла в гучну сварку.

Втім, несподіванки ще можливі. За даними німецького видання Bild, Трамп проведе зустріч сам-на-сам із Зеленським. Їх спільна зустріч з європейськими лідерами відбудеться вже після цього.

За словами Мерца, сторони планують обмінятися думками щодо переговорного процесу. Однак Трамп явно хоче швидкого результату. Джерела Axios повідомляли про плани провести тристоронню зустріч із лідерами України та Росії вже цієї п'ятниці, 22 серпня. А це означає, що ймовірність потужного тиску на Київ висока як ніколи.