"Трамп хоче швидких результатів": джерело розповіло деталі розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп у ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що хоче досягти вагомих результатів щодо припинення війни в Україні якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Розмова була доволі змістовна. Ми домовились, що в понеділок з Трампом треба буде обговорити різні деталі, і те, як в принципі будемо рухатись далі", – розповіло джерело РБК-Україна.

За його словами, були серйозні очікування на те, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці вдасться домовитись про припинення вогню, але проти цього виступив Путін.

Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що замість негайного припинення вогню російський диктатор хоче одразу досягнути усіх свої політичних забаганок щодо України. Разом з тим, Трамп і далі намагатиметься досягнути якихось результатів якомога швидше.