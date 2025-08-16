ua en ru
"Трамп хоче швидких результатів": джерело розповіло деталі розмови із Зеленським

Субота 16 серпня 2025 12:20
"Трамп хоче швидких результатів": джерело розповіло деталі розмови із Зеленським Фото: Володимир Зеленський та Дональд Трамп (president.gov.ua)
Автор: Мілан Лєліч, Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп у ході розмови з президентом України Володимиром Зеленським дав зрозуміти, що хоче досягти вагомих результатів щодо припинення війни в Україні якомога швидше.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

"Розмова була доволі змістовна. Ми домовились, що в понеділок з Трампом треба буде обговорити різні деталі, і те, як в принципі будемо рухатись далі", – розповіло джерело РБК-Україна.

За його словами, були серйозні очікування на те, що за підсумками зустрічі Трампа та російського диктатора Володимира Путіна на Алясці вдасться домовитись про припинення вогню, але проти цього виступив Путін.

Також співрозмовник підтвердив інформацію про те, що замість негайного припинення вогню російський диктатор хоче одразу досягнути усіх свої політичних забаганок щодо України. Разом з тим, Трамп і далі намагатиметься досягнути якихось результатів якомога швидше.

Зустріч Трампа і Путіна на Алясці

Нагадаємо, що сьогодні вночі, 16 серпня, Дональд Трамп і Володимир Путін зустрілися на Алясці. Переговори у форматі "три на три" тривали майже три години. Детальніше про переговори – у матеріалі РБК-Україна.

Після перемовин Трамп заявив, що домовленостей щодо України досягти не вдалося, однак "певний прогрес є". Дорогою до Вашингтона він провів телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським та лідерами країн НАТО.

Зеленський повідомив, що вже у понеділок, 18 серпня, вирушить до Вашингтона для обговорення війни з американським президентом.

У ЗМІ також з'явилась інформація, що Трампу та Путіну вдалось досягти домовленості про припинення вогню у небі. При цьому радник президента України з комунікацій Дмитро Литвин зазначив, що Україна про цю домовленість "нічого не чула".

