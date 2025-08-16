За принципом НАТО? CNN дізналося, які гарантії для України пропонує Трамп

Президент США Дональд Трамп обговорив з європейськими союзниками гарантії безпеки для України за принципами НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела та CNN , та The Guardian .

Неназваний європейський чиновник повідомив, що частина переговорів з президентом США Дональдом Трампом стосувалася гарантій безпеки для України за принципом 5 статті Північноатлантичного договору за підтримки Європи та США у разі укладання мирної угоди.

При цьому європейський чиновник заявив, що НАТО не буде залучено до гарантій. Точні деталі пропозиції невідомі, і незрозуміло, як ці гарантії будуть реалізовані.

Джерело РБК-Україна підтверджує, що під час розмови справді піднімалось це питання, яке було сформульоване як "Non NATO article 5 secutiry guarantees", тобто безпекові гарантії, як у розділі 5 Північноатлантичного договору, щодо "колективної безпеки", але не в форматі самого НАТО.

Зокрема американська сторона запропонувала таку гарантію безпеки, начебто погоджену з російським диктатором Володимиром Путіним. Це було озвучено американцями під час розмови з Зеленським, а згодом повторено вже під час спільної розмови за участі європейських лідерів.

Прем'єр-міністр Італії Джорджа Мелоні також зазначила, що пророзиція Трампа щодо гарантій безпеки для України - це "найцікавіші події" саміту на Алясці.

Вона також підкреслила, що Трамп у своїй бесіді нібито дотримувався італійської ідеї гарантій безпеки, яка була натхненною 5 статтею доровору НАТО.

Що відомо про 5 статтю Північноатлантичного договору

Стаття 5 Північноатлантичного договору є ключовим принципом НАТО, що визначає колективну оборону.

Вона проголошує, що збройний напад на одну або кілька країн-членів Альянсу в Європі чи Північній Америці вважається нападом на всіх членів. У такому разі кожна країна-член зобов'язана надати допомогу тій, що зазнала нападу, вживаючи заходів, які вважатиме за необхідне, включаючи застосування збройної сили.

Уперше в історії НАТО застосування положення статті 5 вимагали після терористичних нападів на США 11 вересня 2001 року.