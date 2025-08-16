Лідери Європи зробили заяву після зустрічі Трампа і Путіна: хочуть тристоронній саміт

Лідери країн Європи та топпосадовці ЄС вийшли зі спільною заявою після зустрічі Дональда Трампа і Володимира Путіна. Вони заявили, що готові допомогти організувати тристоронній саміт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву лідерів Європи.

Заяву зробили:

президент Франції Еммануель Макрон,

прем'єр-міністр Італії Джоржа Мелоні,

канцлер Німеччини Фрідріх Мерц,

прем’єр-міністр Беританії Кір Стармер,

президент Фінляндії Александер Стубб,

прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск,

президент Європейської Ради Антоніу Кошта ,

президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Вранці Трамп поінформував лідерів Європи та президента України Володимира Зеленського про результати своєї зустрічі з Путіним.

"Як сказав президент Трамп: "Немає угоди, поки не буде угоди". Як і передбачає президент Трамп, наступним кроком мають бути подальші переговори, зокрема з президентом Зеленським, з яким він зустрінеться найближчим часом", - йдеться в заяві.

Європейські лідери також готові співпрацювати з Трампом і Зеленським над проведенням тристороннього саміту за підтримки Європи.

"Ми чітко заявляємо, що Україна повинна мати непорушні гарантії безпеки, аби ефективно захищати свій суверенітет та територіальну цілісність. Ми вітаємо заяву президента Трампа про те, що США готові надати гарантії безпеки. "Коаліція рішучих" готова відігравати активну роль", - йдеться в документі.

Європа вважає, що Росія не може мати права вето проти шляху України до ЄС та НАТО, а українці повинні самі ухвалювати рішення щодо своєї території.

Лідери Європи також пообіцяли продовжувати свою допомогу Україні і посилювати санкції проти Росії.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву європейських лідерів. Він наголосив, що треба досягти реального миру, який буде тривалим, а не стане ще однією паузою між російськими вторгненнями.

"Треба якнайшвидше припинити вбивства, припинити вогонь як на полі бою, так і в небі та проти нашої портової інфраструктури. Треба звільнити всіх українських полонених військових і цивільних та повернути викрадених Росією дітей", - додав глава держави.

За словами Зеленського, у розмові з Трампом він сказав про те, що має бути посилення санкцій, якщо не буде тристоронньої зустрічі або якщо Росія ухилятиметься від чесного закінчення війни.

"Усі питання, які важливі для України, мають обговорюватись за участі України, і жодне питання, зокрема територіальні, не вирішуються без України", - наголосив він.