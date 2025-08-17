Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих"
Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у неділю, 17 серпня. Він зустрінеться з главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "коаліції рішучих".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Никифорова журналістам.
Як зазначається, глава держави проведе двосторонню зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що за підсумками зустрічі вони вийдуть до ЗМІ.
Після цього Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".
Оновлено 15:30
Зеленський уже зустрівся із головою Європейської комісії.
Зустріч Зеленського і Трамп
У понеділок,18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.
Зеленського до Вашингтону супроводжуватимуть європейські лідери - канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Британії й Італії, глава Єврокомісії, генсек НАТО.
Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, на зустрічі у Білому домі лідери обговорять мирні зусилля, гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України.