Зеленський прибув до Брюсселя на засідання "коаліції рішучих"

Президент України Володимир Зеленський прибув до Брюсселя у неділю, 17 серпня. Він зустрінеться з главою Єврокомісії та візьме участь у засіданні "коаліції рішучих".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар прессекретаря президента Сергія Никифорова журналістам.

Після цього Володимир Зеленський та Урсула фон дер Ляєн візьмуть участь в онлайн-засіданні лідерів "коаліції рішучих".

Як зазначається, глава держави проведе двосторонню зустріч із президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн. Очікується, що за підсумками зустрічі вони вийдуть до ЗМІ.

Зустріч Зеленського і Трамп

У понеділок,18 серпня, Володимир Зеленський зустрінеться з президентом США Дональдом Трампом. Американський лідер запросив президента України до Білого дому після того, як зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним на Алясці.

Зеленського до Вашингтону супроводжуватимуть європейські лідери - канцлер Німеччини, президенти Франції та Фінляндії, прем'єри Британії й Італії, глава Єврокомісії, генсек НАТО.

Як зазначив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, на зустрічі у Білому домі лідери обговорять мирні зусилля, гарантії безпеки, територіальні питання та подальшу підтримку України.