"Ганьбись до кінця": в ЗСУ спростували заяви Путіна про Куп'янськ

В Збройних силах України спростували заяви російського диктатора Володимира Путіна про нібито "оточення 15 батальйонів" у Куп'янську та заяви російського генерала Валерія Герасимова про окупацію міста на Харківщині.

Про це в коментарі РБК-Україна розповів Віктор Трегубов, начальник управління комунікації Угруповання Об'єднаних Сил, в зоні відповідальності якого знаходяться Куп'янськ та Куп'янськ-Вузловий.

Трегубов зазначив, що селище Куп'янськ-Вузловий площею всього чотири квадратні кілометри. Тому оточити там 15 батальйонів просто фізично неможливо.

"Оточити там 15 батальйонів заважають такі науки, як фізіологія та геометрія. Загалом схоже, що Володимир Путін обрав тактику "ніколи не здавайся, ганьбись до кінця", - зазначив він.

Прокоментував Трегубов також і заяву про нібито "звільнення Куп'янська". Він спростував заяви Герасимова, зазначивши, що станом на вечір 20 листопада якихось проривів росіян до міста не було.

"Ситуація лишалась сталою: частина російських сил розсереджено сиділа по північних районах міста. Кого вони там могли оточити, и - я не уявляю", - резюмував він.

На путінські заяви відреагували й у Генеральному штабі ЗСУ. Там вщент рознесли брехню диктатора, зазначивши, що Куп'янськ наразі перебуває під контролем України.

"Генеральний штаб Збройних Сил України повідомляє, що Куп’янськ знаходиться під контролем Сил оборони України. У місті та на його околицях тривають контрдиверсійні заходи та спеціальні дії з пошуку і знищення ДРГ противника, які інфільтрувалися до міста", - сказано у повідомленні.