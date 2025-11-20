ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Позорься до конца": в ВСУ опровергли заявления Путина о Купянске

Украина, Четверг 20 ноября 2025 22:36
UA EN RU
"Позорься до конца": в ВСУ опровергли заявления Путина о Купянске Иллюстративное фото: никаких "окружений" возле Купянска и Купянска-Узлового нет (Getty Images)
Автор: Антон Корж, Ульяна Безпалько

В Вооруженных силах Украины опровергли заявления российского диктатора Владимира Путина о якобы "окружении 15 батальонов" в Купянске и заявления российского генерала Валерия Герасимова об оккупации города на Харьковщине.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал Виктор Трегубов, начальник управления коммуникации Группировки Объединенных Сил, в зоне ответственности которого находятся Купянск и Купянск-Узловой.

Трегубов отметил, что поселок Купянск-Узловой площадью всего четыре квадратных километра. Поэтому окружить там 15 батальонов просто физически невозможно.

"Окружить там 15 батальонов мешают такие науки, как физиология и геометрия. В общем похоже, что Владимир Путин выбрал тактику "никогда не сдавайся, позорься до конца", - отметил он.

Прокомментировал Трегубов также и заявление о якобы "освобождении Купянска". Он опроверг заявления Герасимова, отметив, что по состоянию на вечер 20 ноября каких-то прорывов россиян в город не было.

"Ситуация оставалась постоянной: часть российских сил рассредоточено сидела по северным районам города. Кого они там могли окружить, и - я не представляю", - резюмировал он.

На путинские заявления отреагировали и в Генеральном штабе ВСУ. Там вдребезги разнесли ложь диктатора, отметив, что Купянск сейчас находится под контролем Украины.

"Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщает, чтоКупянск находится под контролем Сил обороны Украины. В городе и его окрестностях продолжаются контрдиверсионные мероприятия и специальные действия по поиску и уничтожению ДРГ противника, которые инфильтрировались в город", - сказано в сообщении.

Напомним, что 20 ноября Путин и начальник российского Генерального штаба Валерий Герасимов нафантазировали "окружение 15 батальонов ВСУ" в Купянске и одновременно с этим - "освобождение" этого города.

При этом это была уже как минимум вторая попытка придумать "окружение" за меньше, чем месяц. 26 октября Путин во время совещания выслушал от генералов бред о том, что на некоторых направлениях украинские войска якобы "попали в окружение". Тогда среди других "окруженных" городов упоминался Купянск. Диктатор даже пожелал пригласить в Купянск "представителей СМИ".

Несмотря на заявления Путина и Герасимова реальная ситуация в Купянске выглядит следующим образом: российское присутствие в Купянске существенно уменьшилось. Россияне отрезаны от логистики: в целом в ВСУ считают, что там находится примерно 50-100 россиян.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы Украины Купянск Генштаб ВСУ Война в Украине
Новости
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Зеленский получил проект мирного плана США и обсудит его с Трампом
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте