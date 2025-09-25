ua en ru
Во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны, - СМИ

Франция, Четверг 25 сентября 2025 20:55
Во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны, - СМИ Фото: во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В минувшие выходные над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна, что на северо-востоке Франции, зафиксировали пролет неидентифицированных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.

По информации французского Минобороны, над авиабазой в ночь на 22 сентября зафиксировали "небольшие аппараты", а не дроны, которыми управляют военные.

Этот инцидент в ведомстве назвали "исключительным".

В соответствии с процедурой на случай полетов дронов, на Мурмелон-ле-Гран были усилены меры безопасности, а в местную жандармерию подали заявление.

В Минобороны Франции отметили, что пока нет никаких оснований говорить об иностранном вмешательстве, связанном с запуском беспилотников.

Россия нарушает воздушное пространство стран НАТО

Напомним, 25 сентября над Данией снова зафиксировали неизвестные беспилотники, в частности вблизи военных объектов.

Это уже второй такой инцидент за неделю. Из-за дронов временно приостановил работу аэропорт Ольборга на севере страны.

Ранее, поздно вечером 22 сентября, загадочные БПЛА на несколько часов заблокировали работу аэропортов Копенгагена и Осло.

Премьер Дании Метте Фредериксен не исключила возможную причастность России к появлению беспилотников над Копенгагеном.

Также американские истребители в среду, 24 сентября, перехватили российские Ту-95 и Су-35, которые пролетали неподалеку от Аляски.

В тот же день Россия совершила очередную провокацию в Балтийском море. Российский истребитель пролетел максимально близко над фрегатом Военно-морских сил Германии.

На прошлой неделе три российских истребителя МиГ-31 нарушили воздушное пространство Эстонии. Они пролетели неподалеку от Таллина.

Кроме того, 10 сентября российские дроны массированно атаковали Украину, и во время этой атаки около 20 беспилотников залетели на территорию Польши. В связи с этим страна подняла в небо авиацию и впервые сбивала вражеские объекты над своей территорией.

