Во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны, - СМИ

Фото: во Франции над военной базой зафиксировали неизвестные дроны (Getty Images)

В минувшие выходные над военной базой Мурмелон-ле-Гран в департаменте Марна, что на северо-востоке Франции, зафиксировали пролет неидентифицированных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на RFI.