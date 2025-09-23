Прем'єрка Данії не виключає причетність РФ до дронів над Копенгагеном

Данія не виключає, що Росія причетна до появи безпілотників над Копенгагеном.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на слова прем'єрки країни Метте Фредеріксен, які наводить The Guardian .

Під час спілкування з журналістами її спитали, чи можуть безпілотники над столицею Данії можуть бути пов'язані з Росією, на що посадовиця відповіла досить обережно.

"Я не можу виключити, що це Росія. Ми бачили дрони над Польщею, які не повинні були там бути. Ми бачили активність у Румунії. Ми бачили порушення повітряного простору Естонії.

Ми бачили хакерські атаки на європейські аеропорти протягом вихідних. Тепер дрони з'явилися в Данії, і, схоже, вони були також в Осло і Норвегії", - зазначила Фредеріксен.

За її словами, цей інцидент є "серйозним нападом на критичну інфраструктуру Данії". На думку прем'єрки країни, метою безпілотників над Копенгагеном було "спричинення хаосу та створення занепокоєння, а також перевірка, як далеко можна зайти".