Франція готує план дій на випадок захоплення Гренландії США

Середа 07 січня 2026 13:13
UA EN RU
Франція готує план дій на випадок захоплення Гренландії США Фото: міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Франція працює з союзниками над планом дій на випадок, якщо Сполучені Штати Америки зроблять кроки захопити Гренландію.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Франція працює з партнерами над планом дій у разі, якщо Сполучені Штати виконають свою загрозу анексувати Гренландію", - сказав дипломат.

Барро додав, що це питання обговорюватимуть під час його зустрічі з німецькими та польськими колегами 7 січня.

Заяви США щодо Гренландії

Нагадаємо, після військової операції у Венесуелі з поваленням диктатора Ніколаса Мадуро президент США Дональд Трамп знову висловив бажання контролювати Гренландію в Арктиці.

В останньому інтерв’ю він заявив, що острів "абсолютно" потрібен США, бо нібито "оточений" флотами Росії та Китаю. Трамп також вважає, що Данія не здатна його захистити.

Днями заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер сказав, що Гренландія має увійти до складу США як частина американської системи безпеки, не виключивши при цьому військового захоплення.

А дружина Міллера Кеті опублікувала карту острова в кольорах американського прапора.

У Білому домі ж назвали купівлю Гренландії пріоритетом, але не виключають застосування армії.

Реакція Данії та ЄС

На тлі цих заяв прем’єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен попередила, що спроби США захопити Гренландію, особливо військовим шляхом, фактично поставлять хрест на НАТО.

Також Данія закликала Дональда Трампа припинити "погрози" щодо Гренландії. США, заявили у Копенгагені, не мають права анексувати жодну з країн Данського королівства.

А прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск наголосив, що жоден член НАТО не повинен атакувати або погрожувати іншому члену Альянсу.

