Дружина радника Трампа опублікувала мапу Гренландії в кольорах прапора США: у Данії обурені

Дружина радника президента США Дональда Трампа з внутрішньої безпеки Стівена Міллера Кеті опублікувала в соцмережі Х карту, де острів Гренландія зафарбовано в кольори американського прапора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Кеті Міллер.

"Просто дружнє нагадування про США і Королівство Данія - ми є близькими союзниками і повинні продовжувати працювати разом як такі. Безпека США - це також безпека Гренландії та Данії. Гренландія вже є частиною НАТО. Королівство Данія і США працюють разом для забезпечення безпеки в Арктиці. І так, ми очікуємо повної поваги до територіальної цілісності Королівства Данія", - написав він у соцмережі Х.

Американське видання The Daily Beast зазначає, що цілком ймовірно, так Міллер відреагувала на новину про те, що армія США провела успішну операцію із захоплення диктатора Венесуели Ніколаса Мадуро.

Зазіхання Трампа на Гренландію

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп ще наприкінці свого першого терміну намагався придбати Гренландію, але Данія відмовила, як і 80 років тому.

Повернувшись до Білого дому у 2025 році, він знову заявив, що США мають встановити контроль над островом заради безпеки.

Водночас ми писали, що прем’єр Данії Метте Фредеріксен у серпні 2025 року звинуватила оточення Трампа у спробах втручання в політичні процеси Гренландії.

У жовтні вона зауважила, що президент США начебто охолов до цієї теми, але може повернутися до неї знову.

До того ж Данія вже посилила оборону острова після нових зазіхань Трампа.

У грудні Трамп оголосив про призначення губернатора Луїзіани Джеффа Лендрі спеціальним представником по Гренландії.