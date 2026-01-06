"Гренландія має бути частиною США": у Трампа не виключають військового захоплення острова

Заступник глави адміністрації Білого дому Стівен Міллер заявив, що Гренландія має увійти до складу США, як частина американської системи безпеки. При цьому він не виключив військового захоплення острова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його коментар для CNN .

"Президент чітко висловився протягом місяців: Сполучені Штати мають бути нацією, до якої входить Гренландія як частина нашого спільного апарату безпеки... Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів... Ніхто не збирається воювати (зі США - ред.) у військовому відношенні через майбутнє Гренландії", - сказав він.

Коли ведучий безпосередньо запитав, чи виключено військове втручання, Міллер ухилився від відповіді і замість цього поставив під сумнів претензії Данії на арктичну територію.

"На чому засновані їхні територіальні претензії? На чому ґрунтується їхнє твердження про те, що Гренландія є колонією Данії? (США - ред.) - це сила НАТО. Для того щоб (США - ред.) могли забезпечити безпеку Арктичного регіону, захистити інтереси НАТО, очевидно, Гренландія має бути частиною Сполучених Штатів, і тому це питання, яке ми будемо обговорювати як країна", - резюмував він.