ua en ru
Нд, 04 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Венесуела Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Політика

Прем'єр Данії звернулась до Трампа: припиніть погрози проти Гренландії

Данія, Неділя 04 січня 2026 23:23
UA EN RU
Прем'єр Данії звернулась до Трампа: припиніть погрози проти Гренландії Фото: прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен (Getty Images)
Автор: Сергій Козачук

Данія закликала Дональда Трампа припинити "погрози" щодо Гренландії. США не мають права анексувати жодну з країн Данського королівства.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

"США не мають права анексувати жодну з трьох країн Данського Королівства", - заявила прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

Вона зазначила, що абсолютно немає сенсу говорити про необхідність захоплення Сполученими Штатами Гренландії. Фредеріксен закликала Вашингтон "дуже прямо" припинити погрози.

"Я рішуче закликаю Сполучені Штати припинити погрози на адресу історично близького союзника та на адресу іншого народу, який дуже чітко заявив, що вони не продаються", - додала прем'єрка.

Вона також нагадала про оборонні гарантії НАТО та угоду зі США.

"Данія - а отже, і Гренландія - є членом НАТО, і ми вже маємо оборонну угоду зі США, а також збільшуємо інвестиції в безпеку Арктики", - підкреслила глава уряду Данії.

Напруженість навколо Гренландії

Нагадаємо, що дружина помічника Трампа опублікувала карту Гренландії в кольорах американського прапора з підписом "незебаром". Це стало черговим сигналом інтересу США до острова, багатого на мінерали та стратегічно важливого для безпеки.

Гренландія має широке самоврядування з 1979 року, хоча оборона та зовнішня політика залишаються під контролем Данії. Більшість гренландців підтримує ідею незалежності, опитування показують чітку відмову від приєднання до США.

Президент США Дональд Трамп знову порушив тему, яку вперше озвучив на початку свого другого терміну, заявивши про бажання контролювати Гренландію, що нині належить Данії.

Після неодноразових заяв Трампа прем’єрка Данії Метте Фредеріксен у серпні 2025 року звинуватила оточення Трампа у спробах втручання в політичні процеси Гренландії.

Також, Данія посилила оборону острова після нових зазіхань Трампа. А самі мешканці острова, який має автономію в складі Данії, дуже не в захваті від ідеї Трампа.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Данія Гренландия
Новини
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
"Зміни мають продовжуватись". Зеленський анонсував засідання Кабміну
Аналітика
Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Обстріли не схиляють українців до переговорів з Росією: інтерв'ю з соціологом Антиповичем