Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США

Среда 07 января 2026 13:13
UA EN RU
Франция готовит план действий на случай захвата Гренландии США Фото: министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Франция работает с союзниками над планом действий на случай, если Соединенные Штаты Америки предпримут шаги захватить Гренландию.

Об этом заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Франция работает с партнерами над планом действий в случае, если Соединенные Штаты выполнят свою угрозу аннексировать Гренландию", - сказал дипломат.

Барро добавил, что этот вопрос будет обсуждаться во время его встречи с немецкими и польскими коллегами 7 января.

Заявления США относительно Гренландии

Напомним, после военной операции в Венесуэле с свержением диктатора Николаса Мадуро президент США Дональд Трамп снова выразил желание контролировать Гренландию в Арктике.

В последнем интервью он заявил, что остров "абсолютно" нужен США, потому что якобы "окружен" флотами России и Китая. Трамп также считает, что Дания не способна его защитить.

На днях заместитель главы администрации Белого дома Стивен Миллер сказал, что Гренландия должна войти в состав США как часть американской системы безопасности, не исключив при этом военного захвата.

А жена Миллера Кэти опубликовала карту острова в цветах американского флага.

В Белом доме же назвали покупку Гренландии приоритетом, но не исключают применения армии.

Реакция Дании и ЕС

На фоне этих заявлений премьер-министр Дании Метте Фредериксен предупредила, что попытки США захватить Гренландию, особенно военным путем, фактически поставят крест на НАТО.

Также Дания призвала Дональда Трампа прекратить "угрозы" в отношении Гренландии. США, заявили в Копенгагене, не имеют права аннексировать ни одну из стран Датского королевства.

А премьер-министр Польши Дональд Туск подчеркнул, что ни один член НАТО не должен атаковать или угрожать другому члену Альянса.

Франция Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Гренландия
