Фіцо змінив плани щодо параду Путіна під час поїздки в Москву

Зазначається, що прем'єр Словаччини планує переглянути свій візит до Москви 9 травня і не братиме участі у військовому параді.

Натомість він зосередиться на меморіальних заходах і планує покласти квіти на могилу Невідомого Солдата.

Перед цим Фіцо здійснить поїздку до Мюнхена, де відвідає концтабір Дахау.

Раніше Таллінн відповів відмовою на запит Фіцо щодо використання повітряного простору Естонії для перельоту до Москви на парад 9 травня.

Очільник естонського МЗС зауважив, що позиція країни залишається такою ж, як і торік, тому влада не даватиме дозволів на використання свого неба для подорожей до країни-агресорки.

Перед цим прем'єр Словаччини отримав відмову від Литви і Латвії, які заборонили проліт його літака через їхню територію в Москву на парад 9 травня. Тоді Фіцо заявив, що знайде інший маршрут для свого рейсу.

Крім того, запит від Словаччини щодо дозволу на проліт літака Фіцо до Росії отримала і Польща. Речник польського МЗС Мацей Вевюр розповів, що запит наразі перебуває на розгляді.