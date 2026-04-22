Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Фицо изменил планы насчет парада Путина во время поездки в Москву

23:02 22.04.2026 Ср
2 мин
Что именно собирается посетить словацкий премьер?
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Роберт Фицо (Getty Images)

Словацкий премьер Роберт Фицо отказался от участия в параде 9 мая, но все же собирается лететь в Москву.

Отмечается, что премьер Словакии планирует пересмотреть свой визит в Москву 9 мая и не будет участвовать в военном параде.

Вместо этого он сосредоточится на мемориальных мероприятиях и планирует возложить цветы на могилу Неизвестного Солдата.

Перед этим Фицо совершит поездку в Мюнхен, где посетит концлагерь Дахау.

Ранее Таллинн ответил отказом на запрос Фицо об использовании воздушного пространства Эстонии для перелета в Москву на парад 9 мая.

Глава эстонского МИД отметил, что позиция страны остается такой же, как и в прошлом году, поэтому власти не будут давать разрешений на использование своего неба для путешествий в страну-агрессор.

Перед этим премьер Словакии получил отказ от Литвы и Латвии, которые запретили пролет его самолета через их территорию в Москву на парад 9 мая. Тогда Фицо заявил, что найдет другой маршрут для своего рейса.

Кроме того, запрос от Словакии о разрешении на пролет самолета Фицо в Россию получила и Польша. Представитель польского МИД Мацей Вевюр рассказал, что запрос сейчас находится на рассмотрении.

Отметим, практика ограничений для иностранных политиков, которые планировали визиты в РФ, применялась и ранее. В частности, в мае 2025 года Эстония уже блокировала VIP-рейсы в Москву во время подготовки страны-агрессора к параду 9 мая.

Аналогичные меры принимали и другие государства Балтии - Латвия и Литва, которые не позволили пролет самолета сербского президента Александра Вучича через свое авиапространство во время его поездки в российскую столицу.

