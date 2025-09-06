Фіцо запропонував логістичну підтримку від Словаччини в рамках гарантій безпеки Україні

Зазначимо, 5 вересня під час зустрічі з Фіцо в українському Ужгороді президент України Володимир Зеленський запропонував Словаччині стати частиною системи гарантій безпеки для України.

Фіцо у відповідь нагадав, що Словаччина - мала країна та не може відігравати вирішальну роль у гарантіях безпеки для України. Але країна підтримує всі ініціативи, які ведуть до припинення вогню та миру.

Гарантії безпеки для України

Надання Україні гарантій безпеки предметно обговорюється ще з 18 серпня після зустрічі Зеленського та європейських лідерів з президентом США Дональда Трампа.

4 вересня президент Франції Еммануель Макрон заявив, що країни "коаліції рішучих" завершили підготовку гарантій безпеки для України. Трохи пізніше французький лідер уточнив, що 26 держав уже готові відправити своїх солдатів в Україну або підтримувати таку місію.

Водночас Зеленський, коментуючи можливе відправлення іноземного контингенту в Україну, зазначив, що точно йдеться про тисячі солдатів.