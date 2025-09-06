Фицо предложил логистическую поддержку от Словакии в рамках гарантий безопасности Украине

Отметим, 5 сентября во время встречи с Фицо в украинском Ужгороде президент Украины Владимир Зеленский предложил Словакии стать частью системы гарантий безопасности для Украины.

Фицо в ответ напомнил, что Словакия - малая страна и не может играть решающую роль в гарантиях безопасности для Украины. Но страна поддерживает все инициативы, которые ведут к прекращению огня и миру.

Гарантии безопасности для Украины

Предоставление Украине гарантий безопасности предметно обсуждается еще с 18 августа после встречи Зеленского и европейских лидеров с президентом США Дональда Трампа.

4 сентября президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страны "коалиции решительных" завершили подготовку гарантий безопасности для Украины. Чуть позже французский лидер уточнил, что 26 государств уже готовы отправить своих солдат в Украину или поддерживать такую миссию.

В то же время Зеленский, комментируя возможную отправку иностранного контингента в Украину, отметил, что речь точно идет о тысячах солдат.