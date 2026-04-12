У Фінляндії знову знайшли безпілотник: прем'єр звернувся з проханням до України

У Фінляндії 11 квітня знайшли безпілотник, який впав на острові Іїті. Дрон було знешкоджено, але після цього прем'єр-міністр країни Петтері Орпо звернувся до України з проханням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на фінське видання Yle .

Зазначається, що дрон, знайдений на Іїті 11 квітня, може бути пов'язаний із випадками, коли українські безпілотники були знайдені у Коуволі, Паріккалі та Луумякі в березні.

Дрон знайшли в лісі вдень, поліція оточила місце знахідки та почала розслідування. Дрон містив вибухівку, тому того ж вечора спеціалісти фінської армії знешкодили безпілотник та підірвали його бойову частину.

За останні кілька тижнів це вже четвертий випадок, коли дрони залітають на територію Фінляндії та падають там. В усіх випадках обійшлося без наслідків, проте на тлі інцидентів уряд Фінляндії можливість додаткового фінансування боротьби з БПЛА, сказав прем'єр країни Петтері Орпо.

За його словами, Фінляндія посилила контрзаходи проти дронів. Поліція, армія та прикордонники перебувають у посиленому режиму готовності та відстежують усі випадки падіння безпілотників.

"Усі відомості, отримані розвідкою від органів влади, будуть ретельно перевірені... Ми повідомили, що Україна повинна зробити все в рамках своїх військових операцій, щоб дрони не потрапляли до Фінляндії" - додав Орпо.