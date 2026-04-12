В Финляндии снова нашли беспилотник: премьер обратился с просьбой к Украине
В Финляндии 11 апреля нашли беспилотник, который упал на острове Иити. Дрон был обезврежен, но после этого премьер-министр страны Петтери Орпо обратился к Украине с просьбой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на финское издание Yle.
Отмечается, что дрон, найденный на Иити 11 апреля, может быть связан со случаями, когда украинские беспилотники были найдены в Коуволи, Париккали и Луумяки в марте.
Дрон нашли в лесу днем, полиция оцепила место находки и начала расследование. Дрон содержал взрывчатку, поэтому в тот же вечер специалисты финской армии обезвредили беспилотник и взорвали его боевую часть.
За последние несколько недель это уже четвертый случай, когда дроны залетают на территорию Финляндии и падают там. Во всех случаях обошлось без последствий, однако на фоне инцидентов правительство Финляндии возможность дополнительного финансирования борьбы с БПЛА, сказал премьер страны Петтери Орпо.
По его словам, Финляндия усилила контрмеры против дронов. Полиция, армия и пограничники находятся в усиленном режиме готовности и отслеживают все случаи падения беспилотников.
"Все сведения, полученные разведкой от органов власти, будут тщательно проверены... Мы сообщили, что Украина должна сделать все в рамках своих военных операций, чтобы дроны не попадали в Финляндию", - добавил Орпо.
Украинские дроны в странах Балтийского моря
Напомним, 12 апреля на пляже в эстонском уезде Ляене-Вирумаа обнаружили фрагмент крыла беспилотника, который море выбросило на берег. По предварительным данным, находка может быть частью украинского дрона.
В Финляндии в конце марта упали два беспилотника. Украина и Хельсинки подтвердили, что дроны не были направлены в сторону финской территории, а изменили траекторию под влиянием российских помех во время атаки на объекты в РФ. Чуть позже на территории Финляндии нашли еще один дрон.
Кроме того, 25 марта российские дроны непосредственно залетели в страны Балтии. Тогда один из аппаратов врезался в дымоход электростанции в Эстонии, а другой взорвался на территории Латвии.