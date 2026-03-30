Україна назвала ймовірну причину падіння безпілотників у Фінляндії

13:55 30.03.2026 Пн
Україна та Фінляндія перебувають у постійній комунікації щодо інциденту
Ірина Глухова
Україна назвала ймовірну причину падіння безпілотників у Фінляндії Фото ілюстративне: Україна назвала ймовірну причину падіння безпілотників у Фінляндії (Getty Images)

Українські дрони, які впали на території Фінляндії, не були спрямовані у бік цієї країни. Ймовірною причиною інциденту є вплив російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у коментарі журналістам.

Читайте також: У Фінляндії впали два дрони після атаки України на РФ: що відомо

Що сказав Тихий

Він наголосив, що Україна та Фінляндія перебувають у постійній комунікації щодо цього інциденту, а українська сторона вже передала всю необхідну інформацію для з’ясування обставин.

"Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ", - заявив Тихий.

За його словами, Україна також перепросила перед фінською стороною за цей інцидент.

"Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України", - додав він.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з президентом Фінляндії Александр Стуббом.

"Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!", - розповів Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, вранці, 29 березня, в морській зоні та на південному сході Фінляндії, було помічено кілька повільних об'єктів, що летіли низько. Два з них виявились українськими безпілотниками, вони впали на території країни.

Прем’єр-міністр Фінляндії Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію держави, ймовірно, мають українське походження.

За даними Повітряних сил, один із них був ідентифікований як ударний далекобійний безпілотник Ан-196 "Лютий", тоді як тип іншого встановити не вдалося.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський
Україна готова до перемир'я на Великдень, - Зеленський
Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна Аеропорти на старті? Що стримує відновлення перельотів в Україні під час війни