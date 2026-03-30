Україна назвала ймовірну причину падіння безпілотників у Фінляндії

Українські дрони, які впали на території Фінляндії, не були спрямовані у бік цієї країни. Ймовірною причиною інциденту є вплив російських засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого у коментарі журналістам.

Що сказав Тихий

Він наголосив, що Україна та Фінляндія перебувають у постійній комунікації щодо цього інциденту, а українська сторона вже передала всю необхідну інформацію для з’ясування обставин.

"Можемо ствердно сказати, що в жодному разі жодні українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися. Найбільш вірогідною причиною є відхилення російськими системами РЕБ", - заявив Тихий.

За його словами, Україна також перепросила перед фінською стороною за цей інцидент.

"Загалом поділяємо переконання разом із нашими фінськими друзями, що причиною як цього інциденту, так і загалом безпекових викликів у нашому регіоні є саме російська агресія проти України", - додав він.

Реакція Зеленського

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що обговорив ситуацію з президентом Фінляндії Александр Стуббом.

"Звісно, згадали інцидент із дронами, який нещодавно був на території Фінляндії. Однаково бачимо з Алексом цю ситуацію. Всю необхідну інформацію надаємо. Дякую!", - розповів Зеленський.