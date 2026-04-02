Естонія назвала винного в інциденті з дронами та спростувала пропаганду РФ

Українські дрони опинились в Естонії, оскільки були перенаправлені або збилися з курсу через дії РФ.

"Нам відомо, що дрони або збилися з курсу, або були перенаправлені. Ми також знаємо, що Росія використовує всі засоби радіоелектронної боротьби, включаючи спуфінг та глушіння", - сказала вона.

Тагель додала, що точні обтавини інциденту будуть встановлені в ході розслідування, яке очолює Державна прокуратура, а розслідування проводить Служба внутрішньої безпеки Естонії.

"Ми також знаємо, що Росія використовує все, що є в наявності, для пропагандистських цілей. Тому ми повинні наголосити, що Естонія не відкривала свій повітряний простір нікому з метою здійснення атак. І Україна не просила про це", - наголосила вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що країна-агресорка навмисно відхиляє українські дрони в бік країн Балтії, щоб після цього використати такі інциденти в цілях пропаганди. Він додав, що Україна має розвіддані, які це підтверджують.

Зазначимо, 29 березня, кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії і впали на південному сході країни. Фінський прем’єр Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, були українськими.