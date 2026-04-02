Естонія назвала винного в інциденті з дронами та спростувала пропаганду РФ

19:10 02.04.2026 Чт
Є дві причини, через які дрони опинились в країні
aimg Валерій Ульяненко aimg Роман Кот
Естонія назвала винного в інциденті з дронами та спростувала пропаганду РФ Ілюстративне фото: українські дрони залетіли у повітряний простір Естонії (facebook com GeneralStaff ua)

Українські дрони опинились в Естонії, оскільки були перенаправлені або збилися з курсу через дії РФ.

Про це РБК-Україна повідомила радниця з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійза Тагель.

"Нам відомо, що дрони або збилися з курсу, або були перенаправлені. Ми також знаємо, що Росія використовує всі засоби радіоелектронної боротьби, включаючи спуфінг та глушіння", - сказала вона.

Тагель додала, що точні обтавини інциденту будуть встановлені в ході розслідування, яке очолює Державна прокуратура, а розслідування проводить Служба внутрішньої безпеки Естонії.

"Ми також знаємо, що Росія використовує все, що є в наявності, для пропагандистських цілей. Тому ми повинні наголосити, що Естонія не відкривала свій повітряний простір нікому з метою здійснення атак. І Україна не просила про це", - наголосила вона.

Нагадаємо, глава МЗС України Андрій Сибіга повідомив, що країна-агресорка навмисно відхиляє українські дрони в бік країн Балтії, щоб після цього використати такі інциденти в цілях пропаганди. Він додав, що Україна має розвіддані, які це підтверджують.

Зазначимо, 29 березня, кілька безпілотників порушили повітряний простір Фінляндії і впали на південному сході країни. Фінський прем’єр Петтері Орпо підтвердив, що дрони, які залетіли на територію країни, були українськими.

У відповідь в МЗС України повідомили, що "в жодному разі українські дрони в бік Фінляндії не спрямовувалися". У Києві припустили, що безпілотники могли впасти через роботу російських засобів радіоелектронної боротьби.

Крім того, 25 березня у повітряний простір країн Балтії залетіли дрони з країни-агресорки. Один з них врізався в димар електростанції в Естонії, тоді як у Латвії вибухнув інший дрон, після чого були знайдені його уламки.

Загроза для світу: генсек ООН попередив про розширення війни на Близькому Сході
Росія пішла в наступ. Що відбувається на фронті і де будуть ключові бої
