В Естонії на берег моря викинуло уламки дрона: що кажуть в поліції

На пляжі в естонському повіті Ляене-Вірумаа виявили фрагмент крила безпілотника, який море викинуло на берег. За попередніми даними, знахідка може бути частиною українського дрона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на естонське видання ERR .

Поліція безпеки поки утримується від додаткових коментарів щодо походження об'єкта, хоча попередньо фахівці ідентифікують його як частину українського БпЛА.

Речниця Поліції безпеки Естонії (КаПо) Марта Тууль уточнила, що мова йде не про падіння літального апарата, а саме про фрагмент крила, принесений морем .

Інциденти з дронами у Балтії та Фінляндії

Нагадаємо, останнім часом у Балтійському регіоні почастішали випадки появи безпілотників.

Зокрема, 2 квітня 2026 року влада Естонії офіційно назвала Росію винною в інцидентах з українськими БпЛА, які опинилися в її повітряному просторі. В Таллінні пояснили, що апарати збилися з курсу саме через активну роботу російських засобів РЕБ.

Аналогічна ситуація спостерігалася і у Фінляндії, де наприкінці березня впали два безпілотники. Україна та Гельсінкі підтвердили, що дрони не були спрямовані у бік фінської території, а змінили траєкторію під впливом російських перешкод під час атаки на об'єкти в РФ.

Крім того, 25 березня російські дрони безпосередньо залетіли до країн Балтії. Тоді один із апаратів врізався в димар електростанції в Естонії, а інший вибухнув на території Латвії.