Дрони з РФ залетіли до країн Балтії: один врізався в енергообʼєкт
25 березня у повітряний простір країн Балтії залетіли дрони з РФ. Один із безпілотників врізався в димар електростанції в Естонії, тоді як у Латвії вибухнув інший дрон і були знайдені його уламки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії та видання ERR.
Дрон у Латвії
Згідно з інформацією Міноборони країни, невідомий дрон залетів на територію Латвії з Росії.
"Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі", - йдеться у заяві.
На місці інциденту працювали представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони.
Також повідомлялося про виявлення уламків дрона. Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано.
В Міноборони Латвії запевнили, що подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії немає. Обставини інциденту розслідуються.
Безпілотник в Естонії
В Естонії ще один дрон із Росії врізався в димову трубу електростанції в Аувере. Інцидент стався в ніч на 25 березня о 03:43. На місці працювали сапери, прокуратура та поліція. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.
Генеральний прокурор Астрід Асі зазначила, що дрон не був спрямований на Естонію, а точні обставини з’ясує слідство.
Тим часом енергетична компанія заявила, що об'єкт не зазнав суттєвих пошкоджень і інцидент не вплинув на енергосистему країни.
Атаки дронів у Росії
Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.
Також сьогодні вночі безпілотники атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам.