Дрони з РФ залетіли до країн Балтії: один врізався в енергообʼєкт

10:55 25.03.2026 Ср
2 хв
Уламки в Латвії, удар по димару в Естонії
aimg Ірина Глухова
Фото: дрони з РФ залетіли до країн Балтії (Getty Images)

25 березня у повітряний простір країн Балтії залетіли дрони з РФ. Один із безпілотників врізався в димар електростанції в Естонії, тоді як у Латвії вибухнув інший дрон і були знайдені його уламки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства оборони Латвії та видання ERR.

Читайте також: Небезпечний розворот: ISW застеріг про зміну тактики російських атак по Україні

Дрон у Латвії

Згідно з інформацією Міноборони країни, невідомий дрон залетів на територію Латвії з Росії.

"Системи раннього попередження зафіксували звук, схожий на вибух, у Краславському районі", - йдеться у заяві.

На місці інциденту працювали представники Національних збройних сил, Державної поліції та підрозділів Державної прикордонної охорони.

Також повідомлялося про виявлення уламків дрона. Цивільне населення не постраждало, пошкоджень цивільній інфраструктурі не завдано.

В Міноборони Латвії запевнили, що подальшої загрози безпеці цивільного населення та повітряного простору Латвії немає. Обставини інциденту розслідуються.

Безпілотник в Естонії

В Естонії ще один дрон із Росії врізався в димову трубу електростанції в Аувере. Інцидент стався в ніч на 25 березня о 03:43. На місці працювали сапери, прокуратура та поліція. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Генеральний прокурор Астрід Асі зазначила, що дрон не був спрямований на Естонію, а точні обставини з’ясує слідство.

Тим часом енергетична компанія заявила, що об'єкт не зазнав суттєвих пошкоджень і інцидент не вплинув на енергосистему країни.

Атаки дронів у Росії

Нагадаємо, у ніч на 25 березня Ленінградську область Росії масовано атакували безпілотники. На території порту Усть-Луга спалахнула пожежа.

Також сьогодні вночі безпілотники атакували суднобудівний завод у місті Виборг Ленінградської області Росії. Пошкоджено патрульний криголам.

Пряме попадання в житловий будинок: Росія атакувала Одеську область, є руйнування
Аналітика
Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зашморг на шиї Трампа. Чому війна з Іраном стала для США раптовою катастрофою