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Фінляндія відібрала у Росії мільйони євро, щоб віддати Україні

22:30 02.06.2026 Вт
2 хв
Про яку кругленьку суму йдеться?
aimg Марія Науменко
Фінляндія відібрала у Росії мільйони євро, щоб віддати Україні Фото: бурова установка "Нафтогазу" на газовому родовищі в Україні (naftogaz.com)
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Фінляндія арештувала російські активи в межах справи про компенсацію за захоплене майно "Нафтогазу" в окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yle.

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Національне управління з питань правозастосування Фінляндії конфіскувало у Росії близько 3,7 млн євро. Якщо раніше під арешт переважно потрапляла нерухомість, то тепер йдеться про кошти.

За даними видання, конфіскації пов'язані з позовом НАК "Нафтогаз України" та його дочірніх компаній щодо компенсації за активи, які були незаконно експропрійовані Росією після окупації Криму.

Звідки взялися кошти

Близько 3,7 млн євро, на які наклали арешт, походять із програми транскордонного співробітництва між ЄС і Росією, що діяла до повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Росія встигла внести свою частку фінансування ще до 2022 року, однак після початку повномасштабного вторгнення програму припинили, а кошти залишилися у Фінляндії. Саме ці гроші тепер потрапили під арешт.

Справа "Нафтогазу" і рішення Гааги

Минулого тижня стало відомо, що Окружний суд Гельсінкі дозволив примусове виконання рішення Постійного арбітражного суду в Гаазі, який ще у 2023 році зобов'язав Росію виплатити компенсацію українській компанії.

Йдеться про понад 4 млрд євро відшкодування за майно "Нафтогазу", втрачене після анексії Криму у 2014 році.

У компанії назвали це рішення важливим кроком на шляху до отримання компенсації за захоплені активи.

З 2024 року Фінляндія вже арештувала російські активи на суму понад 40 млн євро. Водночас Росія оскаржує рішення міжнародного арбітражу.

Якщо воно остаточно набуде чинності, заарештовані у Фінляндії російські активи можуть бути передані "Нафтогазу" як частина компенсації, присудженої міжнародним судом.

Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз" здобула ще одну важливу перемогу над російським "Газпромом". Федеральний верховний суд Швейцарії відхилив скаргу російської компанії та залишив у силі арбітражне рішення про стягнення понад 1,4 млрд доларів на користь української сторони.

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