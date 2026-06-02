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Финляндия отобрала у России миллионы евро, чтобы отдать Украине

22:30 02.06.2026 Вт
2 мин
О какой кругленькой сумме идет речь?
aimg Мария Науменко
Финляндия отобрала у России миллионы евро, чтобы отдать Украине Фото: буровая установка "Нафтогаза" на газовом месторождении в Украине (naftogaz.com)
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Финляндия арестовала российские активы в рамках дела о компенсации за захваченное имущество "Нафтогаза" в оккупированном Крыму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Yle.

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Национальное управление по вопросам правоприменения Финляндии конфисковало у России около 3,7 млн евро. Если раньше под арест преимущественно попадала недвижимость, то теперь речь идет о средствах.

По данным издания, конфискации связаны с иском НАК "Нафтогаз Украины" и его дочерних компаний о компенсации за активы, которые были незаконно экспроприированы Россией после оккупации Крыма.

Откуда взялись средства

Около 3,7 млн евро, на которые наложили арест, происходят из программы трансграничного сотрудничества между ЕС и Россией, действовавшей до полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Россия успела внести свою долю финансирования еще до 2022 года, однако после начала полномасштабного вторжения программу прекратили, а средства остались в Финляндии. Именно эти деньги теперь попали под арест.

Дело "Нафтогаза" и решение Гааги

На прошлой неделе стало известно, что Окружной суд Хельсинки разрешил принудительное исполнение решения Постоянного арбитражного суда в Гааге, который еще в 2023 году обязал Россию выплатить компенсацию украинской компании.

Речь идет о более 4 млрд евро возмещения за имущество "Нафтогаза", утраченное после аннексии Крыма в 2014 году.

В компании назвали это решение важным шагом на пути к получению компенсации за захваченные активы.

С 2024 года Финляндия уже арестовала российские активы на сумму более 40 млн евро. В то же время Россия оспаривает решение международного арбитража.

Если оно окончательно вступит в силу, арестованные в Финляндии российские активы могут быть переданы "Нафтогазу" как часть компенсации, присужденной международным судом.

Напомним, в марте 2026 года Группа "Нафтогаз" одержала еще одну важную победу над российским "Газпромом". Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил жалобу российской компании и оставил в силе арбитражное решение о взыскании более 1,4 млрд долларов в пользу украинской стороны.

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