Казахстан відмовився виконувати рішення суду на користь України

Казахстан відмовився виконувати рішення суду, яке дозволяє стягнути з російського "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь українського "Нафтогазу".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Казахстану Ерлана Сарсембаєв в інтервʼю Zakon.kz .

Що сталося

Йдеться про рішення Міжнародного арбітражного суду у спорі між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України.

Нещодавно суд Міжнародного фінансового центру "Астана", який працює за нормами британського права, дозволив виконання цього рішення на території Казахстану. Це означало можливість стягнення з російської компанії 1,4 млрд доларів на користь України.

Що заявили у Казахстані

Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв наголосив, що це рішення не буде виконане.

За його словами, спір не стосується юрисдикції Казахстану.

Також він зазначив, що рішення було ухвалене без участі російської сторони та наразі не є остаточним.

"Будь-яка особа має право звернутися до суду, але це не означає автоматичної наявності у нього відповідної юрисдикції", - пояснив Сарсембаєв.