Казахстан відмовився виконувати рішення суду на користь України
Казахстан відмовився виконувати рішення суду, яке дозволяє стягнути з російського "Газпрому" 1,4 млрд доларів на користь українського "Нафтогазу".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра юстиції Казахстану Ерлана Сарсембаєв в інтервʼю Zakon.kz.
Що сталося
Йдеться про рішення Міжнародного арбітражного суду у спорі між "Нафтогазом" та "Газпромом" щодо транзиту російського газу через територію України.
Нещодавно суд Міжнародного фінансового центру "Астана", який працює за нормами британського права, дозволив виконання цього рішення на території Казахстану. Це означало можливість стягнення з російської компанії 1,4 млрд доларів на користь України.
Що заявили у Казахстані
Міністр юстиції Казахстану Ерлан Сарсембаєв наголосив, що це рішення не буде виконане.
За його словами, спір не стосується юрисдикції Казахстану.
Також він зазначив, що рішення було ухвалене без участі російської сторони та наразі не є остаточним.
"Будь-яка особа має право звернутися до суду, але це не означає автоматичної наявності у нього відповідної юрисдикції", - пояснив Сарсембаєв.
Через що виник спір
Суперечка між "Нафтогазом" та "Газпромом" пов'язана з контрактом 2019 року на транзит газу через Україну.
Після зупинки транзиту через станцію "Сохрановка" у 2022 році українська компанія вимагала компенсацію від російського монополіста.
Попередня перемога "Нафтогазу"
Нагадаємо, у березні 2026 року Група "Нафтогаз України" остаточно виграла арбітражний спір проти "Газпрому" на суму понад 1,4 млрд доларів.
Тоді Федеральний верховний суд Швейцарії відхилив скаргу російської компанії та залишив чинним рішення арбітражу, ухвалене у червні 2025 року.