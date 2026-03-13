"Газпром" програв. Суд Швейцарії підтвердив борг у 1,4 млрд доларів перед "Нафтогазом"
"Нафтогаз" остаточно виграв суд у російського "Газпрому" у справі щодо сплати заборгованості з бору РФ у розмірі 1,4 млрд доларів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Facebook голови НАК "Нафтогаз України" Сергія Корецького.
"Федеральний Верховний суд Швейцарії повністю відхилив скаргу "Газпрому" та залишив в силі рішення арбітражу від червня 2025 року, за яким росіяни зобовʼязані сплатити "Нафтогазу" понад 1,4 млрд доларів", - зазначив Корецький.
За його словами, російська сторона повинна сплатити заборгованості за послуги з організації транспортування газу, плюс відсотки, а також судові витрати.
"Нафтогаз" працює над примусовим стягненням боргу з росіян. Паралельно триває низка інших судових процесів проти країни-агресора для компенсації збитків", - додав він.
Крім того, суд зобов’язав російську компанію сплатити судові витрати у розмірі 200 000 швейцарських франків, а також компенсувати Нафтогазу 250 000 швейцарських франків витрат, понесених у провадженні перед Федеральним Верховним судом.
Що передувало
Нагадаємо, у червні минулого року "Нафтогаз" виграв арбітраж проти "Газпрому" на 1,37 млрд доларів. Міжнародний арбітражний трибунал, який розглядав справу у Швейцарії, зобов'язав "Газпром" виплатити 1,37 млрд доларів на користь НАК "Нафтогаз".
3 травня 2022 року "Газпром" порушив контрактні зобов'язання, припинивши виплату коштів. Уже у вересні "Нафтогаз" ініціював арбітраж, який російська компанія намагалася заблокувати через російські суди.
Окрім того, у лютому 2025 року "Газпром" зазнав ще однієї поразки в судовому розгляді. Суд зобов'язав російську компанію відшкодувати збитки чеської комунальної компанії CEZ у розмірі 1 млрд чеських крон (близько 42,16 млн доларів).