Фінляндія скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ, - Сибіга

Фінляндія завтра, 9 вересня, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ за запитом України.
Як передає РБК-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив у соцмережі Х.
"Ми активно працюємо на всіх міжнародних форумах, щоб посилити міжнародний тиск на Росію. Завтра, 9 вересня, об 11:00 за київським часом, на запит України, Фінляндія, головуюча в ОБСЄ, скликає спеціальне засідання Постійної ради ОБСЄ", - повідомив Сибіга.
За його словами, це засідання стане відповіддю на нещодавні масовані атаки Росії, що призвели до численних жертв серед цивільного населення та руйнувань.
"Звірства Росії не залишаться безкарними. Лише рішучий і послідовний тиск на агресора, в тому числі через жорсткі санкції, може змусити Москву припинити імітацію дипломатії та долучитися до справжніх зусиль, спрямованих на припинення агресивної війни", - наголосив міністр.
Сибіга подякував діючій голові ОБСЄ, очільниці МЗС Фінляндії Еліні Валтонен за принципову позицію та своєчасну реакцію.
Нагадаємо, в ніч на 8 вересня, російські окупанти атакували Україну 142-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, серед яких 112 було збито Повітряними силами.
Зокрема, росіяни атакували дронами Київську область, в результаті чого виникли перебої з електропостачанням. В мережі писали, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ.
Днем раніше росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.
У Києві зафіксовані влучання у багатоповерхівки. Вперше з лютого 2022 року окупанти атакували будівлю Кабміну. Внаслідок обстрілу Києва загинуло двоє осіб, 18 постраждали.
У Кременчуці ворог вдарив по мосту через Дніпро, який перебуває на балансі "Укрзалізниці".
Додамо, в серпні РФ відновила обстріли енергооб'єктів України. Російський диктатор Володимир Путін заявив, що такі атаки продовжуватимуться.