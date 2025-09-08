RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Встреча Зеленского и Путина Мирные переговоры Война в Украине

Финляндия созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ, - Сибига

Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Финляндия завтра, 9 сентября, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ по запросу Украины.

Как передает РБК-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил в соцсети Х.

"Мы активно работаем на всех международных форумах, чтобы усилить международное давление на Россию. Завтра, 9 сентября, в 11:00 по киевскому времени, по запросу Украины, Финляндия, председательствующая в ОБСЕ, созывает специальное заседание Постоянного совета ОБСЕ", - сообщил Сибига.

По его словам, это заседание станет ответом на недавние массированные атаки России, которые привели к многочисленным жертвам среди гражданского населения и разрушениям.

"Зверства России не останутся безнаказанными. Только решительное и последовательное давление на агрессора, в том числе через жесткие санкции, может заставить Москву прекратить имитацию дипломатии и присоединиться к настоящим усилиям, направленным на прекращение агрессивной войны", - подчеркнул министр.

Сибига поблагодарил действующего председателя ОБСЕ, главу МИД Финляндии Элину Валтонен за принципиальную позицию и своевременную реакцию.

 

Обстрелы Украины

Напомним, в ночь на 8 сентября, российские оккупанты атаковали Украину 142-мя ударными беспилотниками типа Shahed, "Гербера" и дронами других типов, среди которых 112 были сбиты Воздушными силами.

В частности, россияне атаковали дронами Киевскую область, в результате чего возникли перебои с электроснабжением. В сети писали, что под атакой оказалась Трипольская ТЭЦ.

Днем ранее россияне запустили по нашей стране рекордное количество дронов - 810 единиц. Силам ПВО удалось обезвредить 747 беспилотников.

В Киеве зафиксированы попадания в многоэтажки. Впервые с февраля 2022 года оккупанты атаковали здание Кабмина. В результате обстрелов Киева погибли два человека, 18 пострадали.

В Кременчуге враг ударил по мосту через Днепр, который находится на балансе "Укрзализныци".

Больше о последствиях обстрела - в материале РБК-Украина.

Добавим, в августе РФ возобновила обстрелы энергообъектов Украины. Российский диктатор Владимир Путин заявил, что такие атаки будут продолжаться.

Читайте РБК-Украина в Google News
ОБСЕМИД УкраиныАндрей СибигаВойна в Украине