РФ випустила по Україні понад сотню дронів, є 26 влучань: подробиці атаки

Україна, Понеділок 08 вересня 2025 09:47
РФ випустила по Україні понад сотню дронів, є 26 влучань: подробиці атаки Фото: росіяни запустили дрони типу Shahed та Гербери (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

У ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, серед яких 112 було збито Повітряними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Серед майже півтори сотні безпілотників, які атакували Україну, 100 дронів - саме типу Shahed.

Пуски літальних апаратів здійснювались із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ Криму).

"Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали в Повітряних силах.

За попередніми даними, станом на 08:30 ранку 8 вересня протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації.

Відомо, що декілька ворожих безпілотників все ще знаходяться в повітрі.

Нагадаємо, ворог в ніч на 8 вересня атакував дронами Київську область, в результаті чого виникли перебої з електропостачанням. В мережі писали, що під атакою опинилася Трипільська ТЕЦ.

Днем раніше росіяни запустили по нашій країні рекордну кількість дронів - 810 одиниць. Силам ППО вдалося знешкодити 747 безпілотників.

Зазначимо, що в серпні РФ відновила обстріли енергооб'єктів України. Глава Кремля Володимир Путін заявив, що такі атаки триватимуть.

Водночас президент Володимир Зеленський 1 вересня доручив секретарю РНБО Рустему Умєрову скоординувати чиновників, обласні адміністрації та енергокомпанії для закупівлі систем ППО малої та середньої дальності.

Як повідомив Зеленський, головною метою закупівель ППО є саме збиття дронів Shahed. Президент доручив звітувати про постачання щотижня.

