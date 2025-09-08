РФ випустила по Україні понад сотню дронів, є 26 влучань: подробиці атаки

У ніч на 8 вересня противник атакував Україну 142-ма ударними безпілотниками типу Shahed, "Гербера" та дронами інших типів, серед яких 112 було збито Повітряними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

Серед майже півтори сотні безпілотників, які атакували Україну, 100 дронів - саме типу Shahed. Пуски літальних апаратів здійснювались із напрямків: Брянськ, Орел, Приморсько-Ахтарськ, Чауда (ТОТ Криму). "Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України", - написали в Повітряних силах. За попередніми даними, станом на 08:30 ранку 8 вересня протиповітряною обороною збито/подавлено 112 ворожих дронів типу Shahed, "Гербера" та безпілотників інших типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. Зафіксовано влучання 26 ударних дронів на 7 локаціях, падіння збитих (уламки) на 1 локації. Відомо, що декілька ворожих безпілотників все ще знаходяться в повітрі.