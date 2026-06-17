Наразі українські дрон ізолюють Крим. Тому в найближчий час він може перетвориться в острів.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр оборони України Михайло Федоров в інтерв'ю YouTube-каналу PRESSING.
"По суті відбувається ізоляція Криму дронами. І в найближчий час, виглядає так, що Крим перетвориться в острів", - сказав Федоров.
За його словами, це може призвести до дуже несподіваних наслідків для росіян.
Водночас більш детальної інформації щодо майбутніх планів України щодо Криму міністр не розкрив.
Фото: Федоров заінтригував заявою про Крим (інфографіка РБК-Україна)
Нагадаємо, перший удар по Чонгарському мосту стався 7 червня. Після атаки рух переправою відновили у реверсивному режимі.
Вже 9 червня міст знову опинився під ударом дронів, через що рух транспорту повторно зупинили. Після цього окупаційна влада рекомендувала використовувати альтернативні маршрути через Армянськ і Перекоп.
У Центрі протидії дезінформації заявили, що після кількох атак дронами Чонгарський міст було повністю знищено.
Крім того, вранці 10 червня на тимчасово окупованій території Херсонської області перекрили міст між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Це вже друга важлива переправа, рух якою окупанти призупинили за останні дні після ударів по Чонгарському мосту.
У ніч на 11 червня в окупованому Криму також лунали вибухи. У місцевих пабліках повідомляли про пожежі в Сімферополі та Севастополі, а також про пошкодження мостів на сухопутних під’їздах до півострова.
Вже 13 червня окупанти знову заявляли про атаки ЗСУ на мости, що ведуть до Криму. За словами гауляйтера Володимира Сальдо, дрони вдарили по мосту між Генічеськом та Арабатською стрілкою. Після цього конструкцію обстежили фахівці.