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Федоров заинтриговал заявлением о Крыме

15:42 17.06.2026 Ср
2 мин
Для россиян это может иметь неожиданные последствия
aimg Татьяна Степанова
Фото: министр обороны Украины Михаил Федоров (Виталий Носач, РБК-Украина)

В настоящее время украинские дроны блокируют Крым. Поэтому в ближайшее время он может превратиться в остров.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу PRESSING.

"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", - сказал Федоров.

По его словам, это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.

В то же время более подробной информации о будущих планах Украины в отношении Крыма министр не раскрыл.


Фото: Федоров заинтриговал заявлением о Крыме (инфографика РБК-Украина)

Удары по Чонгарскому мосту

Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. После атаки движение по переправе возобновили в реверсивном режиме.

Уже 9 июня мост вновь оказался под ударом дронов, из-за чего движение транспорта вновь остановили. После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.

В Центре противодействия дезинформации заявили, что после нескольких атак дронов Чонгарский мост был полностью уничтожен.

Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты приостановили за последние дни после ударов по Чонгарскому мосту.

В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. В местных пабликах сообщали о пожарах в Симферополе и Севастополе, а также о повреждениях мостов на сухопутных подъездах к полуострову.

Уже 13 июня оккупанты вновь заявляли об атаках ВСУ на мосты, ведущие в Крым. По словам гауляйтера Владимира Сальдо, дроны нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. После этого конструкцию обследовали специалисты.

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