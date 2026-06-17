В настоящее время украинские дроны блокируют Крым. Поэтому в ближайшее время он может превратиться в остров.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил министр обороны Украины Михаил Федоров в интервью YouTube-каналу PRESSING.
"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", - сказал Федоров.
По его словам, это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.
В то же время более подробной информации о будущих планах Украины в отношении Крыма министр не раскрыл.
Фото: Федоров заинтриговал заявлением о Крыме (инфографика РБК-Украина)
Напомним, первый удар по Чонгарскому мосту произошел 7 июня. После атаки движение по переправе возобновили в реверсивном режиме.
Уже 9 июня мост вновь оказался под ударом дронов, из-за чего движение транспорта вновь остановили. После этого оккупационные власти рекомендовали использовать альтернативные маршруты через Армянск и Перекоп.
В Центре противодействия дезинформации заявили, что после нескольких атак дронов Чонгарский мост был полностью уничтожен.
Кроме того, утром 10 июня на временно оккупированной территории Херсонской области перекрыли мост между Геническом и Арабатской стрелкой. Это уже вторая важная переправа, движение по которой оккупанты приостановили за последние дни после ударов по Чонгарскому мосту.
В ночь на 11 июня в оккупированном Крыму также раздавались взрывы. В местных пабликах сообщали о пожарах в Симферополе и Севастополе, а также о повреждениях мостов на сухопутных подъездах к полуострову.
Уже 13 июня оккупанты вновь заявляли об атаках ВСУ на мосты, ведущие в Крым. По словам гауляйтера Владимира Сальдо, дроны нанесли удар по мосту между Геническом и Арабатской стрелкой. После этого конструкцию обследовали специалисты.