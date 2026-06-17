"По сути, происходит изоляция Крыма с помощью дронов. И в ближайшее время, судя по всему, Крым превратится в остров", - сказал Федоров.

По его словам, это может привести к весьма неожиданным последствиям для россиян.

В то же время более подробной информации о будущих планах Украины в отношении Крыма министр не раскрыл.





Фото: Федоров заинтриговал заявлением о Крыме (инфографика РБК-Украина)