Федоров перед призначення на посаду міністра оборони анонсував аудит ТЦК

Він наголосив на потребі "швидко, раз і назавжди" змінити систему підготовки українських військових. Федоров додав, що якісна підготовка дозволяє зменшити втрати і підвищити ефективність.

"Не можна ігнорувати проблему ТЦК. Після комплексного аудиту ми запропонуємо системне рішення, щоб вирішити накопичені роками проблеми і при цьому зберегти обороноздатність країни", - йдеться у його заяві.

Крім того, Федоров анонсував "глибокий аудит" Міноборони та ЗСУ для пошуку додаткових можливостей для покращення фінансового й соціального рівня забезпечення військових.