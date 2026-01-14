Федоров перед назначением на должность министра обороны анонсировал аудит ТЦК

Михаил Федоров перед назначением на должность министра обороны пообещал провести комплексный аудит ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Федорова в Telegram .

Кроме того, Федоров анонсировал "глубокий аудит" Минобороны и ВСУ для поиска дополнительных возможностей для улучшения финансового и социального уровня обеспечения военных.

"Нельзя игнорировать проблему ТЦК. После комплексного аудита мы предложим системное решение, чтобы решить накопленные годами проблемы и при этом сохранить обороноспособность страны", - говорится в его заявлении.

Он отметил необходимость "быстро, раз и навсегда" изменить систему подготовки украинских военных. Федоров добавил, что качественная подготовка позволяет уменьшить потери и повысить эффективность.

Новая должность для Федорова

Михаил Федоров ранее занимал должность первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины. 2 января президент Украины Владимир Зеленский заявил, что предложил Федорову возглавить Министерство обороны.

Собеседник РБК-Украина во власти рассказал, что такое решение главы украинского государства объясняется тем, что Министерству обороны нужны радикальные реформы, которые касаются работы ТЦК и не только.

В пятницу, 9 января, стало известно, что Федоров подал заявление об отставке. Во вторник, 13 января, Верховная Рада отправила в отставку Федорова с должности первого вице-премьера, министра цифровой трансформации Украины.

Вчера парламентский комитет по вопросам обороны поддержал предложение президента Украины Владимира Зеленского назначить Михаила Федорова министром обороны.

Кроме того, 13 января Верховная Рада провалила переход к рассмотрению назначения Михаила Федорова на должность министра обороны. Народные депутаты отдали 206 голосов "за" из 226 необходимых.

Подробнее о кадровых перестановках в Украине - в материале РБК-Украина.