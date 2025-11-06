ua en ru
Головна » Новини » Надзвичайні події

У Фастові п'яний водій влетів у магазин

Фастів, Четвер 06 листопада 2025 20:50
У Фастові п'яний водій влетів у магазин Ілюстративне фото: у Фастові сталася аварія (umdpl info)
Автор: Іван Носальський, Юлія Акимова

У Фастові Київської області сталася аварія. Автомобіль влетів у магазин і розбив вітрину.

Про це РБК-Україна повідомили інформовані джерела.

За даними співрозмовників видання, водій перебував у стані алкогольного сп'яніння.

Джерела уточнюють, що внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Варто зауважити, що відео з аварією швидко з'явилися в мережі. На них можна помітити, що автомобіль врізався у вітрину магазину і фактично застряг там - його діставали за допомогою троса.

Аварія на трасі Київ-Чоп

Нагадаємо, кілька тижнів тому на трасі Київ-Чоп біля села Глибочиця під Житомиром сталася ДТП із постраждалими.

Рух було частково утруднено у напрямку Рівного, організовано об'їзд через ділянку з ремонтними роботами.

Також 13 жовтня український актор та військовий Олексій Наконечний із позивним "Артист" загинув у ДТП, повертаючись із короткострокової відпустки до частини.

Він встиг відвідати хвору дружину та тримісячного сина, до пункту призначення залишався лише один кілометр.

Про загибель Наконечного повідомила Ольга Сумська. Вона закликала підтримати сім'ю загиблого.

