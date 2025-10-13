Не доїхав до частини 1 кілометр: у ДТП загинув український актор і доброволець ЗСУ

Український актор і військовослужбовець Олексій Наконечний, відомий побратимам під позивним “Артист”, трагічно загинув у дорожній аварії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram Ольги Сумської.

У ДТП загинув Олексій Наконечний

Трагедія сталася, коли боєць повертався до своєї частини після короткої відпустки.

Під час цих кількох днів Олексій встиг навідати дружину, яка хворіла, і тримісячного сина.

До пункту призначення чоловікові залишалося менше кілометра - життя військового обірвалося буквально на під’їзді до частини.

Ольга Сумська, яка закликала підтримати родину загиблого.

"Загинув, не доїхавши до частини один кілометр. Повертався з короткострокової відпустки, де відвідував хвору дружину з тримісячним сином. Загинув у ДТП, тож виплат сім'ї не належить..." - написала артистка.

Олексій Наконечний загинув у ДТП (скріншот)

Трагічну новину підтвердив також Юрій Голодов, голова правління Спілки морських піхотинців України.

За його словами, Наконечний одним із перших став на захист країни після початку повномасштабного вторгнення та гідно ніс службу.

"Ти назавжди будеш для нас найкращим татом"

Дружина загиблого, Мирослава Наконечна, опублікувала зворушливе прощання у Facebook, де поділилася своїм болем і любов’ю до чоловіка.

"Коханий мій! Я не вірю і ніколи в це не повірю! Ти назавжди будеш для нас найкращим татом і моїм світом! Але тепер ти на небі. Я не знаю, як далі без тебе! Я завжди відганяла ці страшні думки! Але я обіцяю, що навчусь і впораюсь! Заради нашого синочка!" - написала Мирослава, пообіцявши повідомити деталі прощання згодом.

Олексій Наконечний (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

Що відомо про Олексія Наконечного

Олексій Наконечний народився у 1978 році. Йому було 46 років. З початком російського вторгнення він добровільно приєднався до лав ЗСУ.

У грудні 2022 року військовий писав, що служить у 45-му окремому стрілецькому батальйоні, сформованому повністю з добровольців, однак згодом продовжив службу у 72-й окремій механізованій бригаді імені Чорних Запорожців.

Серед побратимів чоловік мав позивний "Артист" - через своє акторське минуле та творчу натуру.

Олексій Наконечний (фото: facebook.com/nakonechna.myroslava)

У загиблого залишилися дружина Мирослава та маленький син, який народився в липні 2024 року.

Пара побралася у вересні 2023-го, після заручин у листопаді 2022-го.