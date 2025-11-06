ua en ru
В Фастове пьяный водитель влетел в магазин

Фастов, Четверг 06 ноября 2025 20:50
UA EN RU
В Фастове пьяный водитель влетел в магазин Иллюстративное фото: в Фастове произошла авария (umdpl info)
Автор: Иван Носальский, Юлия Акимова

В Фастове Киевской области произошла авария. Автомобиль влетел в магазин и разбил витрину.

Об этом РБК-Украина сообщили информированные источники.

По данным собеседников издания, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Источники уточняют, что в результате инцидента никто не пострадал.

Стоит заметить, что видео с аварией быстро появились в сети. На них можно заметить, что автомобиль врезался в витрину магазина и фактически застрял там - его доставали при помощи троса.

Авария на трассе Киев-Чоп

Напомним, несколько недель назад на трассе Киев-Чоп возле села Глыбочица под Житомиром произошло ДТП с пострадавшими.

Движение было частично затруднено в направлении Ровно, организован объезд через участок с ремонтными работами.

Также 13 октября украинский актер и военный Алексей Наконечный с позывным "Артист" погиб в ДТП, возвращаясь из краткосрочного отпуска в часть.

Он успел навестить больную жену и трехмесячного сына, до пункта назначения оставался всего один километр.

О гибели Наконечного сообщила Ольга Сумская. Она призвала поддержать семью погибшего.

