Траса Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрита через масштабну ДТП: як об'їхати

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції України.

"Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження, та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - додали у поліції.

Зазначається, що рух частково ускладнений в напрямку Рівного: тимчасово організовано об'їзд ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи. Обставини події встановлюються.

"До уваги водіїв. На 129 км автодороги М-06 Київ – Чоп, поблизу села Глибочиця, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими", - зазначили у патрульній поліції.

Попередні випадки масштабних ДТП

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали травми.

Також раніше у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Крім того, нещодавно у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист".

Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр. Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП.