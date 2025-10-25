ua en ru
Сб, 25 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Трампа та Путіна Графіки відключення світла Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Надзвичайні події

Траса Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрита через масштабну ДТП: як об'їхати

Субота 25 жовтня 2025 12:43
UA EN RU
Траса Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрита через масштабну ДТП: як об'їхати Фото: трасу Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрили через ДТП (facebook.com/kharkivpolice)
Автор: Константин Широкун

Траса міжнародного значення Київ-Чоп поблизу Житомира частково перекрита через масштабну аварію з потерпілими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram патрульної поліції України.

"До уваги водіїв. На 129 км автодороги М-06 Київ – Чоп, поблизу села Глибочиця, відбулася дорожньо-транспортна пригода, попередньо, з потерпілими", - зазначили у патрульній поліції.

Зазначається, що рух частково ускладнений в напрямку Рівного: тимчасово організовано об'їзд ділянкою дороги, де проводяться ремонтні роботи. Обставини події встановлюються.

"Шановні учасники дорожнього руху, з розумінням поставтесь до тимчасових незручностей, завчасно плануйте свої маршрути, враховуючи обмеження, та неухильно дотримуйтеся правил дорожнього руху", - додали у поліції.

Попередні випадки масштабних ДТП

Нагадаємо, раніше на Івано-Франківщині сталася смертельна аварія за участі нетверезого водія. Унаслідок ДТП загинули двоє людей, ще троє отримали травми.

Також раніше у Бучанському районі Київської області сталася смертельна аварія за участі неповнолітніх.

За попередніми даними поліції, 15-річний водій Opel Vectra не впорався з керуванням і вилетів у кювет, де авто зіткнулося з деревом.

Крім того, нещодавно у ДТП дорогою до своєї частини загинув український актор і військовий Олексій Наконечний, відомий під позивним "Артист".

Боєць повертався з короткої відпустки, під час якої відвідав дружину та тримісячного сина. До пункту призначення йому залишався лише кілометр. Також ми писали, що поліція нагадала водіям порядок дій у разі ДТП.

Читайте РБК-Україна в Google News
Аварія ДТП Киев-Чоп
Новини
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Постраждали три райони: як виглядає Київ після балістичної атаки РФ (фото)
Аналітика
Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Європа проти дронів Кремля: як союзники України готуються відбивати російську агресію