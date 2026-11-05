ua en ru
Чт, 05 листопада Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Суспільство Освіта Гроші Зміни Екологія
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Суспільство

Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили: причини та поради відвідувачам

16:34 05.11.2026 Чт
2 хв
aimg Ірина Костенко
Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили: причини та поради відвідувачам Ілюстративне фото (колаж: РБК-Україна)
Додати як бажане джерело в Google

У четвер, 5 листопада, Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення, опубліковане на офіційному сайті архітектурної пам'ятки.

Чому Ейфелеву вежу закрили і що радять відвідувачам

На офіційному сайті Ейфелевої вежі, розташованої у французькому Парижі, був опублікований спеціальний банер з інформацією для туристів і місцевих мешкаців, які могли планувати відвідати архітектурну пам'ятку.

"Інформація для відвідувачів - Національний страйк 05/11", - йдеться у сповіщенні.

Зазначається, що в цей день - 5 листопада - Ейфелева вежа зачинена у зв'язку з "національним страйковим рухом".

"Ейфелева вежа сьогодні зачинена", - йдеться дослівно в інформаційному повідомленні.

Тим часом відвідувачів, які вже придбали електронні квитки, попросили перевірити свою електронну пошту (повідомлення).

"Просимо вибачення за завдані незручності", - підсумували в адміністрації пам'ятки.

Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили: причини та поради відвідувачамІнформаційне повідомлення на офіційному сайті Ейфелевої вежі (скриншот: toureiffel.paris)

Що відомо про загальнонаціональні протести у Франції

У жовтні Францію охопили масштабні загальнонаціональні демонстрації (зокрема проти зростання вартості життя).

До них долучались також і школярі.

У Парижі та низці інших міст навіть ввели комендантську годину.

Лише 24 жовтня на вулиці французьких міст вийшли десятки тисяч людей.

У багатьох локаціях сталися сутички. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.

31 жовтня в Парижі, Марселі та інших містах знову відбулися масові протести проти дорожнечі та погіршення державних послуг.

Після мирних маршів спалахнули чергові сутички з правоохоронцями.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України.

Крім того, ми розповідали, що Франція заборонить незаконні протести після заворушень і мародерства.

Читайте також, які висновки з вуличних протестів у Франції можуть бути корисними для України.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Франція Париж Забастовка Туристи Поради
Новини
Операція "Карфаген": підозру отримали 5 осіб, серед них - високопосадовці СБУ та Нацполіції
Операція "Карфаген": підозру отримали 5 осіб, серед них - високопосадовці СБУ та Нацполіції
Аналітика
Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так
Марія Волощукредактор РБК-Україна Укриття чи закриття: що бізнес думає про безпекові ідеї Кабміну та що з ними не так