Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили: причини та поради відвідувачам
У четвер, 5 листопада, Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили для відвідувачів.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення, опубліковане на офіційному сайті архітектурної пам'ятки.
Чому Ейфелеву вежу закрили і що радять відвідувачам
На офіційному сайті Ейфелевої вежі, розташованої у французькому Парижі, був опублікований спеціальний банер з інформацією для туристів і місцевих мешкаців, які могли планувати відвідати архітектурну пам'ятку.
"Інформація для відвідувачів - Національний страйк 05/11", - йдеться у сповіщенні.
Зазначається, що в цей день - 5 листопада - Ейфелева вежа зачинена у зв'язку з "національним страйковим рухом".
"Ейфелева вежа сьогодні зачинена", - йдеться дослівно в інформаційному повідомленні.
Тим часом відвідувачів, які вже придбали електронні квитки, попросили перевірити свою електронну пошту (повідомлення).
"Просимо вибачення за завдані незручності", - підсумували в адміністрації пам'ятки.
Інформаційне повідомлення на офіційному сайті Ейфелевої вежі (скриншот: toureiffel.paris)
Що відомо про загальнонаціональні протести у Франції
У жовтні Францію охопили масштабні загальнонаціональні демонстрації (зокрема проти зростання вартості життя).
До них долучались також і школярі.
У Парижі та низці інших міст навіть ввели комендантську годину.
Лише 24 жовтня на вулиці французьких міст вийшли десятки тисяч людей.
У багатьох локаціях сталися сутички. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.
31 жовтня в Парижі, Марселі та інших містах знову відбулися масові протести проти дорожнечі та погіршення державних послуг.
Після мирних маршів спалахнули чергові сутички з правоохоронцями.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України.
Крім того, ми розповідали, що Франція заборонить незаконні протести після заворушень і мародерства.
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