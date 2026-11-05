Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили: причини та поради відвідувачам

У четвер, 5 листопада, Ейфелеву вежу в Парижі тимчасово закрили для відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення , опубліковане на офіційному сайті архітектурної пам'ятки.

Чому Ейфелеву вежу закрили і що радять відвідувачам

На офіційному сайті Ейфелевої вежі, розташованої у французькому Парижі, був опублікований спеціальний банер з інформацією для туристів і місцевих мешкаців, які могли планувати відвідати архітектурну пам'ятку.

"Інформація для відвідувачів - Національний страйк 05/11", - йдеться у сповіщенні.

Зазначається, що в цей день - 5 листопада - Ейфелева вежа зачинена у зв'язку з "національним страйковим рухом".

"Ейфелева вежа сьогодні зачинена", - йдеться дослівно в інформаційному повідомленні.

Тим часом відвідувачів, які вже придбали електронні квитки, попросили перевірити свою електронну пошту (повідомлення).

"Просимо вибачення за завдані незручності", - підсумували в адміністрації пам'ятки.

Інформаційне повідомлення на офіційному сайті Ейфелевої вежі (скриншот: toureiffel.paris)

Що відомо про загальнонаціональні протести у Франції

У жовтні Францію охопили масштабні загальнонаціональні демонстрації (зокрема проти зростання вартості життя).

До них долучались також і школярі.

У Парижі та низці інших міст навіть ввели комендантську годину.

Лише 24 жовтня на вулиці французьких міст вийшли десятки тисяч людей.

У багатьох локаціях сталися сутички. Поліція застосовувала сльозогінний газ і водомети.

31 жовтня в Парижі, Марселі та інших містах знову відбулися масові протести проти дорожнечі та погіршення державних послуг.

Після мирних маршів спалахнули чергові сутички з правоохоронцями.