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У Франції ввели комендантську годину у Парижі та низці міст

22:34 19.10.2026 Пн
2 хв
aimg Олена Бджола
У Франції ввели комендантську годину у Парижі та низці міст Фото: протестувальники у Парижі 17 жовтня (Getty Images)
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Французька влада 19 жовтня ввела часткову комендантську годину у Парижі, Марселі, Ніцці та ще низці міст через погроми на тлі протестів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Комендантська година у Франції

Комендантську годину запроваджено в деяких районах кількох міст, включно з Парижем, Ліллем та Ніццею. Ці населені пункти зіткнулися з тиском через недоліки в системі безпеки на тлі загальнонаціональних антиурядових протестів.

Прем'єр-міністр Себастьян Лекорню виключив загальну комендантську годину в Парижі, але не надзвичайний стан. Він заявив, що наразі доцільніше застосовувати часткову та локальну комендантську годину.

"Моя рішучість відновити порядок є абсолютною", - сказав він журналістам.

Деталі обмежень

Паризька поліція заявила, що видала накази:

  • про заборону протестів у певних районах французької столиці з 20:00 (18:00 за Гринвічем),
  • про комендантську годину навколо площі Республіки та Ле-Аль з 23:00.

Обидва накази діятимуть до 6:00 ранку вівторка, 20 жовтня.

"Для забезпечення суворого дотримання цих заходів задіяно поліцейські сили", - йдеться у заяві поліції.

Джерело в офісі Лекорню повідомило, що в Ліллі, Дуе, Ваттіньї та Денені за згодою місцевих мерів було встановлено комендантську годину для неповнолітніх з 20:00 до 6:00 на наступні два дні.

У Ніцці мер Ерік Чотті заявив, що він підписав розпорядження про запровадження комендантської години для неповнолітніх у центрі Ніцци вночі.

Марсель заборонив зібрання та демонстрації.

Тим часом французькі профспілки закликали до нового раунду страйків та мітингів 5 листопада.

Раніше РБК-Україна писало, що Лекорню попросив запровадити часткові комендантські години після заворушень.

Крім того, президент Франції Емманюель Макрон звернувся до нації після масованих протестів і погромів. Глава держави жорстко засудив "неконтрольоване насильство" та пообіцяв покарати всіх винуватців.

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