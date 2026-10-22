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У Парижі українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України (фото)

17:25 22.10.2026 Чт
2 хв
aimg Іван Носальський
У Парижі українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України (фото) Фото: мітинг на підтримку України пройшов у Парижі
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У Парижі десятки українців та французів вийшли на мітинг у середу, 21 жовтня, щоб висловити солідарність українському спротиву у війні з РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на заяву організаторів мітингу.

Учасники мітингу вийшли на вулиці із українськими прапорами. Таким чином вони намагалися нагадати світові про важливість єдності перед російською агресією.

"Україна як ніхто інший знає, до чого призводять внутрішня розбрат, хаос та жахливі моменти, коли через чужі амбіції гинуть мирні люди. Ми на власному гіркому досвіді відчули ціну втрати єдності перед загрозою агресора", - зазначили організатори мітингу.

Вони уточнили, що однією з причин організації акції є спроба підтримати країни ЄС у їхній консолідації.

У Парижі українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України (фото)У Парижі українці та французи вийшли на мітинг на підтримку України (фото)

Організатори звернули увагу, що в той час, коли Кремль намагається розхитати європейські демократії зсередини та посіяти хаос, єдність є єдиним щитом. Допомагаючи Україні сьогодні, Європа захищає свій будинок від такого ж руйнівного сценарію.

Варто зауважити, що такий мітинг пройшов на тлі масових протестів у Франції проти зростання вартості життя, цін на паливо та проблем у системі освіти.

Допомога Україні від Франції

Нагадаємо, Франція є одним із основних союзників України в Європі. Вона надає українським захисникам військову допомогу від початку повномасштабного вторгнення РФ.

Декілька тижнів тому президент України Володимир Зеленський заявив про те, що найближчим часом українські пілоти розпочнуть підготовку на винищувачах Rafale.

Перші такі літаки Україна замовила у Франції ще у липні цього року.

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Франція Париж Допомога Україні
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