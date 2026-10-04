Францію охопили протести школярів: заарештовані понад 5 тисяч осіб

У Франції спалахнули масштабні протести школярів, які почалися у бідних передмістях Парижа та згодом поширилися на інші міста країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Учасники акцій вимагають покращення умов навчання, збільшення фінансування освіти та вирішення проблеми нестачі вчителів. Влада при цьому зіткнулася з дедалі більш жорсткими протестами, під час яких відбуваються сутички з поліцією.

Протести розпочалися у передмістях французької столиці, зокрема в Обервільє, а потім поширилися на Париж, Марсель, Страсбург, Тур та Лілль. Цього тижня до акцій долучилися учні більш ніж 1200 французьких шкіл.

Школярі скаржаться на переповнені класи, нестачу педагогів та незадовільний стан навчальних закладів. У деяких школах через відсутність вчителів скасували уроки математики, гуманітарних дисциплін, англійської мови та фізкультури.

"Минулого року я складала випускний іспит з французької без учителя французької мови. А вчителі мають величезний вплив", – розповіла 17-річна Мейса, яка живе у небагатому передмісті Парижа та мріє стати вчителькою англійської.

"Це не ті умови, в яких можна навчатися", – додала вона.

Ще одна учасниця протесту, 15-річна Амелія, вийшла на акцію з плакатом із написом: "Наша адреса не повинна визначати наше майбутнє".

За її словами, школярі вимагають таких самих можливостей, як і учні в інших регіонах Франції.

"Управління освіти недостатньо інвестує у передмістя. Це класизм і расизм", – заявила дівчина.

За даними профспілки CGT, у департаменті Сена-Сен-Дені, де розташовані бідні передмістя Парижа, у протестах у четвер брали участь близько двох третин старших шкіл.

Профспілка також стверджує, що у двох третинах навчальних закладів регіону залишаються вакантними посади вчителів.

Учні, їхні батьки та педагоги також повідомляють про проблеми із санітарним станом шкіл, нестачу медсестер і соціальних працівників. В окремих навчальних закладах, за їхніми словами, навіть немає достатньої кількості питної води.

Сутички з копами

Паралельно протести супроводжуються сутичками з правоохоронцями. У деяких випадках поліція застосовувала сльозогінний газ і гумові кулі.

За даними Reuters, від початку протестів було заарештовано понад 5 тисяч людей, а деякі учасники акцій дістали серйозні травми, зокрема пошкодження очей, вибиті зуби та травми голови.

Водночас у поліції заявляють про поранених правоохоронців. За словами представниці Національної поліції Франції Аґати Фуко, понад 600 поліцейських отримали травми.

Паризький префект поліції Патріс Фо заявив, що протестний рух фактично вийшов з-під контролю, і закликав учасників повернутися до мирних форм протесту.

Ситуація загострилася на тлі бюджетних суперечок у Франції. Уряд представив бюджет на 2027 рік, який передбачає, зокрема, збільшення витрат на освіту на 1,7% – до 65,53 млрд євро. Однак це підвищення є нижчим за рівень інфляції та не враховує пенсії вчителів.

Протестувальники вважають, що роки недостатнього фінансування призвели до погіршення умов навчання. При цьому у 2026 році уряд скоротив 3256 учительських посад по всій країні.

За даними французького Міністерства освіти, середні витрати на одного учня середньої школи у 2024 році становили 11 660 євро. Для порівняння, у 2010 році цей показник був на рівні 11 910 євро, тобто за останнє десятиліття суттєво не змінився.

Нинішні акції стали найбільшим загальнонаціональним протестним рухом французьких школярів за останні десятиліття. Подібні масштабні протести через фінансування освіти проходили у Франції у 1990-х роках. Тоді учасникам акцій вдалося домогтися збільшення фінансування, однак згодом витрати на одного учня знову почали стагнувати.