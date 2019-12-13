Евросоюз продлил санкции против России

Иллюстративное фото (twitter.com/EU_Commission)

Официальное оформление санкций состоится на следующей неделе

Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России. Об этом в Тwitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, официальное оформление ограничений состоится на следующей неделе.

"Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Официальное оформление состоится на следующей неделе", - написал он.

EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. official roll-over next week. #EUCO #Ukraine #Crimea — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 12, 2019

Представитель Европейского Совета Баренд Лейтс в своем Тwitter подтвердил продление антироссийских санкций.

Prolongation of Russia sanctions is adopted by #EUCO — Barend Leyts (@BarendLeyts) December 12, 2019

Решение было принято на саммите ЕС, который проходит в Брюсселе.

Как говорится в официальном сообщении Европейского Совета, лидеры ЕС на встрече в Брюсселе обсудили вопрос санкций против России после саммита "нормандской четверки", который состоялся 9 декабря. "ЕС подтвердил поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в сообщении.

EU leaders discuss sanctions on #Russia after 9 December Normandy format meeting. The EU confirms support for #Ukraine’s sovereignty & territorial integrity.

Why sanctions? #EUCO — EU Council (@EUCouncil) December 12, 2019

В последний раз Совет ЕС продлевал эти санкции 27 июня 2019 года, и они действуют до 31 января 2020 года.

Напомним, ранее Йозвяк заявил, что экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев. России продолжат ограничения за оккупацию Крыма.

По словам вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрия Кулебы, пока нет реальных оснований отмены санкций Европейского союза против России.

Отметим, новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским пообещала, что санкции против РФ сохранятся до полного выполнения минских договоренностей.

Фон дер Ляйен также заверила, что Европейский союз будет продолжать безусловную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также РБК-Украина сообщало, что в аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд.