Евросоюз продлил санкции против России

Официальное оформление санкций состоится на следующей неделе

Евросоюз принял решение о продлении экономических санкций против России. Об этом в Тwitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

По его словам, официальное оформление ограничений состоится на следующей неделе.

"Лидеры ЕС договорились о продлении экономических санкций против России еще на шесть месяцев. Официальное оформление состоится на следующей неделе", - написал он.

EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. official roll-over next week. #EUCO #Ukraine #Crimea