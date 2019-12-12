ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

У Европейского совета нет оснований для отмены санкций против РФ, - Кулеба

Новости » Политика     12.12.2019 - 06:11
У Европейского совета нет оснований для отмены санкций против РФ, - Кулеба
Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)

Заявления отдельных стран ЕС об отмене санкций являются недостаточными, считает Кулеба

Пока нет реальных оснований отмены санкций Европейского союза против России. Как передает РБК-Украина, об этом сказал "Укринформу" вице премьер министр Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба.

Он добавил, что Европейский совет на заседании на этой неделе рассмотрит вопрос продления санкций против России. Кулеба отметил, что по его информации, на саммите ЕС на этой неделе санкции будут продолжены.

"Я не вижу никаких оснований для ослабления санкций Европейского союза против России", - подчеркнул Кулеба.

При этом, украинский вице премьер оценил нормандскую встречу как "упешную для Украины, но в то же время она не привела к реальному урегулированию".

"Мы понимаем, что в Евросоюзе есть страны, которые хотят ослабить санкционный нажим на Россию, но сейчас они не имеют никаких козырей на руках для того, чтобы это сделать", - отметил Кулеба.

Напомним, ранее брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк заявил, что экономические санкции ЕС против России будут продлены на 6 месяцев. России продолжат ограничения за оккупацию Крыма.

Олимпийский комитет Британии призвал усилить санкции против России На нормандской встрече не будут обсуждать снятие санкций с России
Новости Украины Дмитрий КулебаСанкции против России
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь