Оборонный бюджет США включает санкции против Северного потока - 2

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Утвердить санкции должен Сенат США уже на следующей неделе

Принятый конгрессом Соединенных Штатов Закон о национальной обороне включает, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

В частности, по его словам, речь идет об обязательных санкциях в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

"Позитивная новость для Украины. Следующий шаг - голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе, подписание закона президентом Трампом и внедрения", - отметил Коболев.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включены 300 млн долларов военной помощи для Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не остановят строительство газопроводов. По его мнению, "Конгресс делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией".