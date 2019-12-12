ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Оборонный бюджет США включает санкции против Северного потока - 2

Новости » Политика     12.12.2019 - 02:30
Оборонный бюджет США включает санкции против Северного потока - 2
Иллюстративное фото (baltic-pipe)

Утвердить санкции должен Сенат США уже на следующей неделе

Принятый конгрессом Соединенных Штатов Закон о национальной обороне включает, в частности, санкции против российского газопровода "Северный поток - 2". Об этом сообщил глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев в Facebook.

В частности, по его словам, речь идет об обязательных санкциях в отношении компаний, которые обеспечивают строительство этого газопровода.

"Позитивная новость для Украины. Следующий шаг - голосование за этот законопроект в Сенате на следующей неделе, подписание закона президентом Трампом и внедрения", - отметил Коболев.

Напомним, 11 декабря Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о государственной обороне на сумму 738 миллиардов долларов, в которую включены 300 млн долларов военной помощи для Украины.

Ранее РБК-Украина писало, что Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток".

Впоследствии министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока" не остановят строительство газопроводов. По его мнению, "Конгресс делает все, чтобы ухудшить отношения с Россией".

Комитет Сената США одобрил санкции против Турции Комитет Сената США одобрил санкции против РФ за помощь Сирии
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиСеверный поток-2
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь