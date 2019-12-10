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В Крыму в обход санкций работает компания, связанная с Lufthansa

Новости » Политика     10.12.2019 - 10:55
В Крыму в обход санкций работает компания, связанная с Lufthansa
Иллюстративное фото (flickr.com)

49% акций принадлежат немецкому авиаперевозчику Lufthansa

В аннексированном Крыму работает и обходит международные санкции компания, связанная с немецким авиаперевозчиком Lufthansa. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на расследование "Настоящего Времени".

Отмечается, что после аннексии полуострова в 2014 году кейтеринговая компания "Аэромар" открыла в Севастополе филиал. Отдельного юридического лица филиал не имеет, запись о нем появилась в реестре ЕГРЮЛ 26 июня 2014 года на странице АО "Аэромар". 3 июля в компании сообщили, что филиал обслужил первый рейс специального летного отряда авиакомпании "Россия".

Контрольным пакетом акций "Аэромара" - 51% - владеет "Аэрофлот". Остальные 49% через дочерние британские и немецкие фирмы принадлежат немецкому авиаперевозчику Deutsche Lufthansa AG.

Санкции ЕС напрямую запрещают инвестиции в туристический и транспортный секторы на территории аннексированного Крыма. Официально установить, считается ли деятельность компании, связанной с Lufthansa, нарушением санкций, может Европейский суд. Жалоба должна поступить от органов, ответственных за санкционный контроль в конкретной стране ЕС, то есть в Германии.

В Министерстве финансов Германии ситуацию не прокомментировали. Также отвечать на вопросы журналистов отказались в главном офисе немецкой Lufthansa Group.

Ранее сообщалось, что итальянская компания Bertolaso поставила оборудование для нового завода агрофирмы "Золотая Балка" в оккупированном Россией Крыму, несмотря на санкции.

Кроме того, прокуратура Гамбурга с мая 2018 года проводит следствие в отношении трех граждан Германии, которые работают в офисе Siemens в Санкт-Петербурге. Семь газовых турбин Siemens были поставлены в Россию в 2015-2016 году. Однако позже их установили в Крыму, на который распространяются санкции Европейского союза.

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