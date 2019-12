Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Офіційне оформлення санкцій відбудеться наступного тижня

Євросоюз прийняв рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Про це в Тwitter повідомив брюссльський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційне оформлення обмежень відбудеться наступного тижня.

"Лідери ЄС домовилися про продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Офіційне оформлення відбудеться наступного тижня", - написав він.

EU leaders have agreed to prolong the economic sanctions against #Russia for another six months. official roll-over next week. #EUCO #Ukraine #Crimea