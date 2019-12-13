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Євросоюз продовжив санкції проти Росії

Новини » В світі     13.12.2019 - 01:59
Євросоюз продовжив санкції проти Росії
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Офіційне оформлення санкцій відбудеться наступного тижня

Євросоюз прийняв рішення про продовження економічних санкцій проти Росії. Про це в Тwitter повідомив брюссльський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

За його словами, офіційне оформлення обмежень відбудеться наступного тижня.

"Лідери ЄС домовилися про продовження економічних санкцій проти Росії ще на шість місяців. Офіційне оформлення відбудеться наступного тижня", - написав він.

Востаннє Рада ЄС продовжуваkf ці санкції 27 червня 2019 року, і вони діють до 31 січня 2020 року.

Нагадаємо, раніше Йозвяк заявив, що економічні санкції ЄС проти Росії будуть продовжені на 6 місяців. Росії продовжать обмеження за окупацію Криму.

За словами віцепрем'єрміністра України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Дмитра Кулеби, наразі немає реальних підстав скасування санкцій Європейського союзу проти Росії.

Зазначимо, що нова очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн під час розмови з президентом України Володимиром Зеленським пообіцяла, що санкції проти РФ збережуться до повного виконання мінських домовленостей.

Фон дер Ляйєн також запевнила, що Європейський союз буде продовжувати безумовну підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Також РБК-Україна повідомляло, що в анексованому Криму працює і обходить міжнародні санкції компанія, пов'язана з німецьким авіаперевізником Lufthansa. Санкції ЄС прямо забороняють інвестиції в туристичний і транспортний сектори на території анексованого Криму. Офіційно встановити, чи вважається діяльність компанії, пов'язаної з Lufthansa, порушенням санкцій, може Європейський суд.

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